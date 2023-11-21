Агитировал против Украины. СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ МП в Винницкой области

Клирик Винницкой епархии УПЦ МП распространял “авторские комментарии”, в которых пытался дискредитировать ВСУ и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий.
Восхвалял Гиви и Моторолу
Служба безопасности разоблачила преступные действия настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП), отрицавшего вооруженную агрессию России и оправдывающего временную оккупацию части Украины.
На собственном Телеграм-канале он повторял нарративы Кремля о «гражданской войне» в нашем государстве и восхвалял экс-предводителей террористической организации «ДНР» Александра Захарченко, «Гиви» и «Моторолу».
Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.
При обысках по месту жительства клирика обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями подрывной деятельности в пользу России.
Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его преступной деятельности против нашего государства.
На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);
ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).
Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений.
Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.
СБУ ведет дела против клириков УПЦ МП
СБУ сообщает, что с начала полномасштабной агрессии России по их материалам было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 – митрополиты церкви.
Отмечается, что среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.
Также правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.
В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ МП сообщены о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.
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