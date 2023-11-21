Агитировал против Украины. СБУ сообщила о подозрении священнику УПЦ МП в Винницкой области

Клирик Винницкой епархии УПЦ МП распространял “авторские комментарии”, в которых пытался дискредитировать ВСУ и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий.

Восхвалял Гиви и Моторолу

Служба безопасности разоблачила преступные действия настоятеля одного из храмов Винницкой епархии УПЦ (МП), отрицавшего вооруженную агрессию России и оправдывающего временную оккупацию части Украины.

На собственном Телеграм-канале он повторял нарративы Кремля о «гражданской войне» в нашем государстве и восхвалял экс-предводителей террористической организации «ДНР» Александра Захарченко, «Гиви» и «Моторолу».

Также клирик распространял авторские комментарии, в которых пытался дискредитировать украинских военных и оскорблял религиозные чувства представителей разных конфессий. Поделиться

Для подготовки деструктивного контента использовал публикации пропагандистских интернет-ресурсов РФ, включая официальный сайт Российской православной церкви. Поделиться

Кроме того, протоиерей распространял антиукраинскую агитацию во время проповедей и общения с прихожанами церкви.

При обысках по месту жительства клирика обнаружены мобильные телефоны и компьютеры с подтверждениями подрывной деятельности в пользу России.

Инициированные Службой безопасности экспертизы подтвердили факты его преступной деятельности против нашего государства.

На основании собранных улик следователи Службы безопасности сообщили клирику о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины:

ч. 2 ст. 436-2 (оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников);

ч. 2 ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти).

Фигурант скрывался от правосудия на территории нескольких областей Украины, но в результате оперативных действий Служба безопасности установила его местонахождение и задержала. Поделиться

Сейчас ему избрана мера пресечения – содержание под стражей. Продолжается расследование по установлению всех обстоятельств преступлений.

Комплексные мероприятия проводили сотрудники СБУ в Винницкой области при процессуальном руководстве областной прокуратуры.

СБУ ведет дела против клириков УПЦ МП

СБУ сообщает, что с начала полномасштабной агрессии России по их материалам было начато 68 уголовных производств в отношении представителей УПЦ МП, из которых 14 – митрополиты церкви.

Отмечается, что среди разоблаченных преступлений – 20 фактов госизмены, коллаборационизма и пособничества стране-агрессору.

Также правоохранители расследуют 18 производств по публичной агитации к религиозной ненависти, а также продажи огнестрельного оружия и распространение детской порнографии.

В результате оперативных и следственных действий 26 фигурантам-представителям УПЦ МП сообщены о подозрении, а еще 19 злоумышленников уже получили судебные приговоры.