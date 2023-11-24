СБУ оголосила підозру окупанту, який отримав "героя Росії" за розстріл цивільних в Бучі
Категорія
Україна
Дата публікації

СБУ оголосила підозру окупанту, який отримав "героя Росії" за розстріл цивільних в Бучі

СБУ
Олександр Досягаєв

Російський підполковник Олександр Досягаєв віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі під час окупації Київщини у березні 2022 року. СБУ оголосила йому підозру.

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Правоохоронці встановили, що підполковник Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.

Він на початку березня 2022 року керував діями російських десантників, які захопили Бучу.

Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у так званих «зачистках» та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців регіону.

Під час одного з таких каральних заходів за його наказом російські десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців. Постраждалі ‒ місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто. Усі вони загинули на місці.

Досягаєву оголошено про підозру за ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України (порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством).

Наразі СБУ перевіряє інформацію про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні.

Російські злочини в Бучі

Під час окупації російська армія скоїла в Бучанському районі Київської області понад 9 000 воєнних злочинів, більше 1 700 цивільних осіб загинуло, із них близько 700 у Бучі.

Наразі ідентифіковано 91 військового РФ, причетного до цих злочинів.

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Категорія
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