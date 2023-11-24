СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "героя России" за расстрел гражданских в Буче

Российский подполковник Александр Досягаев приказал расстрелять четырех гражданских жителей Бучи во время оккупации Киевщины в марте 2022 года. СБУ объявила ему подозрение.

СБУ идентифицировала еще одного российского военного преступника

Правоохранители установили, что подполковник Александр Досягаев – командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Он в начале марта 2022 года руководил действиями российских десантников, захвативших Бучу.

Подчиненное ему подразделение активно участвовало в так называемых «зачистках» и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона. Поделиться

Во время одного из таких карательных мер по его приказу российские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей. Пострадавшие – местный житель и трое волонтеров, проезжавших мимо на собственном авто. Все они погибли на месте.

Досягаев объявлен о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

СБУ проверяет информацию о возможной гибели Досягаева на войне в Украине.

Российские преступления в Буче

Во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений, более 1700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче.

В настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям.