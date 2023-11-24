СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "героя России" за расстрел гражданских в Буче

Российский подполковник Александр Досягаев приказал расстрелять четырех гражданских жителей Бучи во время оккупации Киевщины в марте 2022 года. СБУ объявила ему подозрение.
СБУ идентифицировала еще одного российского военного преступника
Правоохранители установили, что подполковник Александр Досягаев – командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.
Он в начале марта 2022 года руководил действиями российских десантников, захвативших Бучу.
Во время одного из таких карательных мер по его приказу российские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей. Пострадавшие – местный житель и трое волонтеров, проезжавших мимо на собственном авто. Все они погибли на месте.
Досягаев объявлен о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).
СБУ проверяет информацию о возможной гибели Досягаева на войне в Украине.
Российские преступления в Буче
Во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений, более 1700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче.
В настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям.
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