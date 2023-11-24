СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "героя России" за расстрел гражданских в Буче
Категория
Украина
Дата публикации

СБУ объявила подозрение оккупанту, получившему "героя России" за расстрел гражданских в Буче

СБУ
Александр Досягаев
Читати українською

Российский подполковник Александр Досягаев приказал расстрелять четырех гражданских жителей Бучи во время оккупации Киевщины в марте 2022 года. СБУ объявила ему подозрение.

СБУ идентифицировала еще одного российского военного преступника

Правоохранители установили, что подполковник Александр Досягаев – командир 2-го батальона 104-го полка 76-й десантно-штурмовой дивизии воздушно-десантных войск РФ.

Он в начале марта 2022 года руководил действиями российских десантников, захвативших Бучу.

Подчиненное ему подразделение активно участвовало в так называемых «зачистках» и фильтрационных мероприятиях, направленных на подавление движения сопротивления и запугивание жителей региона.

Во время одного из таких карательных мер по его приказу российские десантники в течение двух часов расстреляли на проезжей части 4-х мирных жителей. Пострадавшие – местный житель и трое волонтеров, проезжавших мимо на собственном авто. Все они погибли на месте.

Досягаев объявлен о подозрении по ч. 2 ст. 438 Уголовного кодекса Украины (нарушение законов и обычаев войны, соединенное с умышленным убийством).

СБУ проверяет информацию о возможной гибели Досягаева на войне в Украине.

Российские преступления в Буче

Во время оккупации российская армия совершила в Бучанском районе Киевской области более 9000 военных преступлений, более 1700 гражданских лиц погибли, из них около 700 в Буче.

В настоящее время идентифицирован 91 военный РФ, причастный к этим преступлениям.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Журналисты идентифицировали причастных к убийству гражданских в Буче солдат РФ
Журналисты идентифицировали причастных к убийству гражданских в Буче солдат РФ
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Причастны к преступлениям в Буче. Украина идентифицировала 91 российского военного
Причастны к преступлениям в Буче. Украина идентифицировала 91 российского военного
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Годовщина деоккупации Бучи. Что важно знать об освобождении города-героя от российских захватчиков
Годовщина деоккупации Бучи. Что важно знать об освобождении города-героя от российских захватчиков

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.