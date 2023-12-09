Яку тактику почала застосовувати армія РФ на лівобережжі Херсонщини — відповідь аналітиків

На відео групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є низка уражень БМП у районі Кринок. Ці кадри пов’язані з новою тактикою росіян – закидуванням піхоти в тил позицій ЗСУ.
Росіяни застосували нову тактику
У районі села Кринки, що на лівому березі Херсонщини, російські війська застосовують нову тактику.
Про це 9 грудня поінформував український військово-аналітичний OSINT-проєкт DeepState.
За словами бійців 35-ї ОБрМП, ворог останні два дні почав на броні закидати десант фактично нам в тил, не вступаючи в бій, наголлошують автори DeepState.
Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка закидає дими і тікає.
Атака по пункту управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра
21 листопада Збройні сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ, - йдеться у повідомленні СтратКома.
Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків.
Олешківські піски – це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.
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