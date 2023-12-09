Яку тактику почала застосовувати армія РФ на лівобережжі Херсонщини — відповідь аналітиків
Категорія
Україна
Дата публікації

Яку тактику почала застосовувати армія РФ на лівобережжі Херсонщини — відповідь аналітиків

Кринки
Джерело:  DeepState

На відео групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є низка уражень БМП у районі Кринок. Ці кадри пов’язані з новою тактикою росіян – закидуванням піхоти в тил позицій ЗСУ.

Росіяни застосували нову тактику

У районі села Кринки, що на лівому березі Херсонщини, російські війська застосовують нову тактику.

Про це 9 грудня поінформував український військово-аналітичний OSINT-проєкт DeepState.

На свіжих відео від групи аеророзвідки "Птахи Мадяра" є низка уражень БМП у районі Кринок чи сусідніх сіл. Ці кадри пов’язані з новою тактикою росіян – закидуванням піхоти в тил наших позицій, – йдеться у повідомленні.

За словами бійців 35-ї ОБрМП, ворог останні два дні почав на броні закидати десант фактично нам в тил, не вступаючи в бій, наголлошують автори DeepState.

Перед початком процесу йде масована артпідготовка та авіаудари. Після висадки техніка закидає дими і тікає.

Але завдяки крутій роботі аеророзвідки та нашої артилерії, втекти далеко їм не дають, роблячи роботу, яку піхота в умовах плацдарму не має змоги виконати. Десант же вдається знищити в стрілецьких боях, – наголошують аналітики DeepState.

Атака по пункту управління спецпризначенців РФ на лівобережжі Дніпра

21 листопада Збройні сили України уразили керованими авіаційними бомбами пункт управління підрозділів спеціального призначення російських окупаційних військ, - йдеться у повідомленні СтратКома.

Зазначається, що він був розташований поблизу Олешківських пісків.

Олешківські піски – це національний природний парк, який розташований на лівому березі Дніпра, неподалік від села Кринки.

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Категорія
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