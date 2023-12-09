Какую тактику начала применять армия РФ на левобережье Херсонщины — ответ аналитиков

На видео группы аэроразведки "Птицы Мадяра" есть ряд поражений БМП в районе Крынок. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян – забрасыванием пехоты в тыл позиций ВСУ.
Россияне применили новую тактику
В районе села Крынки на левом берегу Херсонщины российские войска применяют новую тактику.
Об этом 9 декабря сообщил украинский военно-аналитический OSINT-проект DeepState.
По словам бойцов 35-й ОБрМП, враг последние два дня начал на броне забрасывать десант фактически нам в тыл, не вступая в бой, подчеркивают авторы DeepState.
Перед началом процесса идет массированная артподготовка и авиаудары. После высадки техника забрасывает дымы и убегает.
Атака по пункту управления спецназовцев РФ на левобережье Днепра
21 ноября Вооруженные силы Украины поразили управляемыми авиационными бомбами пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск, говорится в сообщении СтратКома.
Отмечается, что он расположен вблизи Олешковских песков.
Олешковские пески – это национальный природный парк, который расположен на левом берегу Днепра, недалеко от села Крынки.
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