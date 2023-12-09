Какую тактику начала применять армия РФ на левобережье Херсонщины — ответ аналитиков

На видео группы аэроразведки "Птицы Мадяра" есть ряд поражений БМП в районе Крынок. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян – забрасыванием пехоты в тыл позиций ВСУ.

Россияне применили новую тактику

В районе села Крынки на левом берегу Херсонщины российские войска применяют новую тактику.

Об этом 9 декабря сообщил украинский военно-аналитический OSINT-проект DeepState.

На свежих видео от группы аэроразведки "Птицы Мадяра" есть ряд поражений БМП в районе Крынок или соседних сел. Эти кадры связаны с новой тактикой россиян – забрасыванием пехоты в тыл наших позиций, – говорится в сообщении. Поделиться

По словам бойцов 35-й ОБрМП, враг последние два дня начал на броне забрасывать десант фактически нам в тыл, не вступая в бой, подчеркивают авторы DeepState.

Перед началом процесса идет массированная артподготовка и авиаудары. После высадки техника забрасывает дымы и убегает.

Но благодаря крутой работе аэроразведки и нашей артиллерии убежать далеко им не дают, делая работу, которую пехота в условиях плацдарма не может выполнить. Десант же удается уничтожить в стрелковых боях, – отмечают аналитики DeepState. Поделиться

Атака по пункту управления спецназовцев РФ на левобережье Днепра

21 ноября Вооруженные силы Украины поразили управляемыми авиационными бомбами пункт управления подразделений специального назначения российских оккупационных войск, говорится в сообщении СтратКома.

Отмечается, что он расположен вблизи Олешковских песков.

Олешковские пески – это национальный природный парк, который расположен на левом берегу Днепра, недалеко от села Крынки.