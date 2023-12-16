Російські окупанти втретє за добу обстріляли з артилерії та РСЗВ Курахове

Армія РФ тричі обстріляла Курахове

Три рази на добу окупанти гатили з артилерії та “Ураганів” по Кураховому.

Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва та начальник Курахівської МВА Роман Падун.

Так, росіяни вдарили по центру місту з РСЗВ осколковими снарядами близько 12:40. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади та вікна чотирьох багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків та магазини.

Наразі на місцях продовжують працювати правоохоронці. Попередньо, постраждалих немає, – зазначила Мєдвєдєва. Поширити

Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

За словами начальника Курахівської МВА Романа Падуна, обстріл був здійснений осколково-фугасними снарядами з РСЗВ "Ураган". Він вказав, що це вже третя масована атака по Кураховому за добу. До цього армія РФ била по місту зі ствольної артилерії. Тоді було пошкоджено 3 багатоповерхівки, торговельний павільйон, зайнялась одна з квартир у багатоповерхівці.

Місцевих мешканців закликали евакуюватися з Курахового.

Що відомо про обстановку під Вугледаром

Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, настільки активною найближчим часом може бути ця ділянка фронту та які плани в окупантів.

На Волноваському напрямку в росіян зараз стоїть завдання зайти в тил Мар'їнського угруповання. Окупанти не можуть видавити українські війська за Мар'їнку й відсунути лінію фронту від Донецька.

Мар'їнку утримує Курахівський гарнізон. Зараз в Курахове технічно можливо зайти тільки з півдня, тобто з боку Вугледара. Курахове підтримує і Мар'їнський, і Вугледарський гарнізон, – заявив Світан. Поширити

Декілька днів на Вугледарському напрямку ведуться серйозні артилерійські дуелі. На цьому напрямку росіяни останнім часом активно застосовують 152-мм снаряди та ракети до "Градів". Ймовірно, до Росії надійшли або китайські, або північнокорейські боєприпаси.

Російські загарбники намагаються рухатися з-під Вугледара в бік Курахового. Однак українські війська в контрбатарейній боротьбі зупиняють цей наступ, завдаючи ударів аж до Волновахи.

У районі Волновахи збирався один з військових штабів Росії, які перебувають у цьому районі. Були передані координати ворожого штабу й по Волновасі ЗСУ завдали серйозного удару, – зазначив військовий експерт. Поширити

Наразі наступальні дії росіян призупинено, але вони однозначно продовжуватимуться. Як тільки окупанти переформуються, отримають нову порцію боєприпасів, то рухатимуться далі.