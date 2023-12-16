Російські окупанти втретє за добу обстріляли з артилерії та РСЗВ Курахове

Окупаційна армія РФ 16 грудня тричі обстріляла місто Курахове Донецької області осколковими снарядами. Місцевих жителів закликають евакуюватися.
Армія РФ тричі обстріляла Курахове
Три рази на добу окупанти гатили з артилерії та “Ураганів” по Кураховому.
Про це заявила речниця Донецької обласної прокуратури Анастасія Мєдвєдєва та начальник Курахівської МВА Роман Падун.
Так, росіяни вдарили по центру місту з РСЗВ осколковими снарядами близько 12:40. Внаслідок обстрілу пошкоджень зазнали фасади та вікна чотирьох багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків та магазини.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
За словами начальника Курахівської МВА Романа Падуна, обстріл був здійснений осколково-фугасними снарядами з РСЗВ "Ураган". Він вказав, що це вже третя масована атака по Кураховому за добу. До цього армія РФ била по місту зі ствольної артилерії. Тоді було пошкоджено 3 багатоповерхівки, торговельний павільйон, зайнялась одна з квартир у багатоповерхівці.
Місцевих мешканців закликали евакуюватися з Курахового.
Що відомо про обстановку під Вугледаром
Військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан розповів, настільки активною найближчим часом може бути ця ділянка фронту та які плани в окупантів.
На Волноваському напрямку в росіян зараз стоїть завдання зайти в тил Мар'їнського угруповання. Окупанти не можуть видавити українські війська за Мар'їнку й відсунути лінію фронту від Донецька.
Декілька днів на Вугледарському напрямку ведуться серйозні артилерійські дуелі. На цьому напрямку росіяни останнім часом активно застосовують 152-мм снаряди та ракети до "Градів". Ймовірно, до Росії надійшли або китайські, або північнокорейські боєприпаси.
Російські загарбники намагаються рухатися з-під Вугледара в бік Курахового. Однак українські війська в контрбатарейній боротьбі зупиняють цей наступ, завдаючи ударів аж до Волновахи.
Наразі наступальні дії росіян призупинено, але вони однозначно продовжуватимуться. Як тільки окупанти переформуються, отримають нову порцію боєприпасів, то рухатимуться далі.
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