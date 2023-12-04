Ракетный удар РФ по Новогродовке. Тело 8-летней девочки обнаружили под завалами

Спасательная операция в Новогродовке Покровского района Донуцкой области продолжается. 30 ноября по городу ударила двумя ракетами С-300 российская армия. 4 декабря в Новогродовке спасатели извлекли из-под завалов тело девочки 8 лет.

В Новогродовке под завалами дома найдено тело девочки

Из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, куда в ночь на 30 ноября попала российская ракета, достали тело 8-летней девочки.

Об этом сообщил начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко в Telegram.

По состоянию на утро 04.12.2023 из-под завалов извлекли тело девочки. Родителей ребенка, вероятно, до сих пор находящихся под завалами, не нашли. Поделиться

Он также отметил, что на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города идет поисково-спасательная операция.

Также в Новогродовке объявлен трехдневный траур по погибшим.

Удар армии РФ по Донбассу

30 ноября, оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области – Покровске, Мирнограду, Новогродовке. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей – 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома.

Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья – 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.