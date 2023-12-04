Ракетный удар РФ по Новогродовке. Тело 8-летней девочки обнаружили под завалами

Спасательная операция в Новогродовке Покровского района Донуцкой области продолжается. 30 ноября по городу ударила двумя ракетами С-300 российская армия. 4 декабря в Новогродовке спасатели извлекли из-под завалов тело девочки 8 лет.
В Новогродовке под завалами дома найдено тело девочки
Из-под завалов жилого дома в городе Новогродовка Донецкой области, куда в ночь на 30 ноября попала российская ракета, достали тело 8-летней девочки.
Об этом сообщил начальник Новогродовской МВА Александр Шевченко в Telegram.
Он также отметил, что на месте попадания вражеской ракеты в многоквартирный дом в центре города идет поисково-спасательная операция.
Также в Новогродовке объявлен трехдневный траур по погибшим.
Удар армии РФ по Донбассу
30 ноября, оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области – Покровске, Мирнограду, Новогродовке. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.
В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей – 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.
Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома.
Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья – 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.
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