Армия РФ атаковала Донеччину ракетами С-300. Под завалами остаются люди

Преступная армия РФ за прошедшую ночь атаковала населенные пункты в Донецкой области шестью ракетами С-300, повлекшие многочисленные разрушения и гибель и ранения местных жителей.

Что известно о последствиях преступной ракетной атаки армии РФ по Донбассу

По информации представителей МВД, под ракетные обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.

В результате вражеских атак пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых четыре ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.

В частности, в Покровске среди пострадавших семья с двумя детьми, 16-летним парнем и шестимесячным младенцем.

Кроме этого, ранение получил 13-летний мальчик.

Что известно о пострадавших, погибших и разрушениях

По предварительной информации, повреждение получил жилой многоквартирный дом, 9 частных домов также получили повреждения, разрушен отдел полиции в Мирнограде, пострадали автомобили и близлежащие гаражи.

Так, один из вражеских снарядов разразился во дворе жилого дома, где проживала семья с двумя детьми.

В результате атаки была разрушена крыша и стены дома, а под завалами остаются люди.

Парамедик полиции помог выбраться из-под руин мужчине, у которого на руках был окровавленный младенец. Осмотрев мальчика, полицейский закутал его и быстро доставил в больницу. Угрозы жизни полугодового Илая нет, отмечают представители МВД. Поделиться

В Новоградовке российские военные преступники попали в многоэтажный жилой дом. Ранения получил 13-летний парень.

Под завалами могут находиться пять человек, включая ребенка.

В Мирнограде из-за атаки окупантов разрушен отдел полиции.

По информации ГСЧС, на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Новогродовке из-под завалов извлекли тело мужчины.

Вероятно, под завалами могут находиться еще 4 человека, в том числе ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается.

Пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин в комментарии "Общественное" сообщил, что в Новогродовке из-под завалов извлекли тело второго погибшего.