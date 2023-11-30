Армия РФ атаковала Донеччину ракетами С-300. Под завалами остаются люди

Преступная армия РФ за прошедшую ночь атаковала населенные пункты в Донецкой области шестью ракетами С-300, повлекшие многочисленные разрушения и гибель и ранения местных жителей.
Что известно о последствиях преступной ракетной атаки армии РФ по Донбассу
По информации представителей МВД, под ракетные обстрелы попали Покровск, Новогродовка и Мирноград.
В результате вражеских атак пострадали по меньшей мере 10 человек, среди которых четыре ребенка. Еще пять человек ищут под завалами.
В частности, в Покровске среди пострадавших семья с двумя детьми, 16-летним парнем и шестимесячным младенцем.
Кроме этого, ранение получил 13-летний мальчик.
Что известно о пострадавших, погибших и разрушениях
По предварительной информации, повреждение получил жилой многоквартирный дом, 9 частных домов также получили повреждения, разрушен отдел полиции в Мирнограде, пострадали автомобили и близлежащие гаражи.
Так, один из вражеских снарядов разразился во дворе жилого дома, где проживала семья с двумя детьми.
В результате атаки была разрушена крыша и стены дома, а под завалами остаются люди.
В Новоградовке российские военные преступники попали в многоэтажный жилой дом. Ранения получил 13-летний парень.
Под завалами могут находиться пять человек, включая ребенка.
В Мирнограде из-за атаки окупантов разрушен отдел полиции.
По информации ГСЧС, на месте попадания российской ракеты в жилой дом в Новогродовке из-под завалов извлекли тело мужчины.
Вероятно, под завалами могут находиться еще 4 человека, в том числе ребенок. Поисково-спасательная операция продолжается.
Пресс-секретарь ГСЧС Донецкой области Станислав Балдин в комментарии "Общественное" сообщил, что в Новогродовке из-под завалов извлекли тело второго погибшего.
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