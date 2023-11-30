Армія РФ атакувала Донеччину ракетами С-300. Під завалами залишаються люди

Злочинна армія РФ протягом минулої ночі атакувала населені пункти на Донеччині шістьма ракетами С-300, спричинивши численні руйнування та загибель і поранення місцевих жителів.

Що відомо про наслідки злочинної ракетної атаки армії РФ по Донеччині

За інформацією представників МВС, під ракетний обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград.

Внаслідок ворожих атак постраждали щонайменше 10 осіб, серед яких чотири дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

Зокрема, у Покровську серед постраждалих сім’я з двома дітьми, 16-річним хлопцем і шестимісячним немовлям.

Окрім цього поранення отримав 13-річний хлопчик.

Що відомо про постраждалих, загиблих та руйнування

За попередньою інформацією, пошкодження отримав житловий багатоквартирний будинок, 9 приватних будінків також зазнали пошкоджень, зруйновано відділ поліції у Мирнограді, постраждали автомобілі та прилеглі гаражі.

Так, один із ворожих снарядів вибухнув у дворі житлового будинку, де проживала сім’я з двома дітьми.

Внаслідок атаки було зруйновано дах і стіни будинку, а під завалами залишаються люди.

Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловікові, у якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його і швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає, - зазначають представники МВС. Поширити

У Новоградівці російські військові злочинці влучили у багатоповерховий житловий будинок. Поранення отримав 13-річний хлопець.

Під завалами можуть перебувати п'ять осіб, в тому числі дитина.

У Мирнограді через атаку окупантів зруйновано відділ поліції.

За інформацією ДСНС, на місці попадання російської ракети в житловий будинок у Новогродівці з-під завалів дістали тіло чоловіка.

Ймовірно, під завалами можуть перебувати ще 4 особи, зокрема дитина. Пошуково-рятувальна операція продовжується.

Прес-секретар ДСНС Донецької області Станіслав Балдін у коментарі "Суспільне" повідомив, що у Новогродівці з-під завалів дістали тіло другого загиблого.