Ракетний удар РФ по Новогродівці. Тіло 8-річної дівчинки знайшли під завалами

Рятувальна операція у Новогродівці Покровського району Донеччини продовжується. 30 листопада по місту вдарила двома ракетами С-300 російька армія. 4 грудня у Новогродівці рятувальники дістали з-під завалів тіло дівчинки 8 років.
У Новогродівці під завалами будинку знайдено тіло дівчинки
З-під завалів житлового будинку у місті Новогродівка на Донеччині, куди у ніч на 30 листопада влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки.
Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко у Telegram.
Він також зазначив, що на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.
Також у Новогродівці оголошено триденну жалобу за загиблими.
Удар армії РФ по Донеччині
30 листопада, окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області – Покровську, Мирнограду, Новогродівці. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.
Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей – 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.
Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку.
Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.
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