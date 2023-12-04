Ракетний удар РФ по Новогродівці. Тіло 8-річної дівчинки знайшли під завалами

Рятувальна операція у Новогродівці Покровського району Донеччини продовжується. 30 листопада по місту вдарила двома ракетами С-300 російька армія. 4 грудня у Новогродівці рятувальники дістали з-під завалів тіло дівчинки 8 років.

У Новогродівці під завалами будинку знайдено тіло дівчинки

З-під завалів житлового будинку у місті Новогродівка на Донеччині, куди у ніч на 30 листопада влучила російська ракета, дістали тіло 8-річної дівчинки.

Про це повідомив начальник Новогродівської МВА Олександр Шевченко у Telegram.

Станом на ранок 04.12.2023 з-під завалів дістали тіло дівчинки. Батьків дитини, які ймовірно досі перебувають під завалами не знайшли. Поширити

Він також зазначив, що на місці влучання ворожої ракети в багатоквартирний будинок в центрі міста триває пошуково-рятувальна операція.

Також у Новогродівці оголошено триденну жалобу за загиблими.

Удар армії РФ по Донеччині

30 листопада, окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області – Покровську, Мирнограду, Новогродівці. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.

Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей – 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.

Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку.

Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.