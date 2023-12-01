У Новогродівці на Донеччині зросла кількість жертв внаслідок удару РФ

Під завалами будинку у Новогродівці Покровського району Донецької області, який росіяни обстріляли двома ракетами С-300, знайшли тіла ще двох людей.
На Донеччині зросла кількість загиблих через удар РФ
В Донецькій ОВА повідомили, що в Новогродівці триває пошукова операція, під завалами знайшли тіла ще двох загиблих.
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30 листопада, окупанти влаштували масований удар одночасно по трьох містах Донецької області - Покровськ, Мирноград, Новогродівка. Десять людей було поранено, зокрема четверо дітей.
Зокрема, п'ятьох людей було поранено в Покровську, серед яких троє дітей - 13, 16 років і 6-місячне немовля, якого вдалося врятувати.
Ще п'ять постраждалих, серед яких 13-річна дитина, у Новогродівці. Крім того, тут п'ятеро людей опинилися під завалами житлового будинку.
Пізніше під завалами в Новогродівці знайшли тіло чоловіка, а потім ще одного загиблого. За даними поліції на вечір 30 листопада, під завалами могла залишатися сім'я - 33-річна жінка, 38-річний чоловік та 8-річна дівчинка.
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