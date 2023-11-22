Удар РФ по Селидовому на Донеччині. Зросла кількість жертв

У Селидове Донецької області кількість жертв внаслідок російського ракетного удару збільшилася до двох. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Зросла кількість жертв

Кількість жертв у результаті удару росіян по лікарні у місті Селидове на Донеччині 20 листопада зросла до двох. Тіло загиблої людини рятувальники дістали з-під завалів.

Під завалами ще може бути одна людина. На місці ведуться аварійно-рятувальні роботи.

Правоохоронці уточнили, що рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи продовжуються.

Удари РФ по Селидовому

Російські війська з вечора 20 листопада і вночі 21 листопада влаштували чергову атаку по Україні, запустивши п'ять ракет – "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К".

А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області. Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених.

У ніч на 15 листопада російська армія також вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих – до двох.

За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під'їзд.

Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.