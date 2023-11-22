Удар РФ по Селидовому на Донеччині. Зросла кількість жертв
Категорія
Україна
Дата публікації

Удар РФ по Селидовому на Донеччині. Зросла кількість жертв

МВС України
Удар РФ

У Селидове Донецької області кількість жертв внаслідок російського ракетного удару збільшилася до двох. На місці продовжуються аварійно-рятувальні роботи.

Зросла кількість жертв

Кількість жертв у результаті удару росіян по лікарні у місті Селидове на Донеччині 20 листопада зросла до двох. Тіло загиблої людини рятувальники дістали з-під завалів.

Під завалами ще може бути одна людина. На місці ведуться аварійно-рятувальні роботи.

Правоохоронці уточнили, що рятувальники вже розібрали 78 тонн зруйнованих будівельних конструкцій. Роботи продовжуються.

Удари РФ по Селидовому

Російські війська з вечора 20 листопада і вночі 21 листопада влаштували чергову атаку по Україні, запустивши п'ять ракет – "Іскандер-К" та чотири С-300 і 10 дронів-камікадзе. ППО вдалося збити 9 із 10 "шахедів" і ракету "Іскандер-К".

А чотирма ракетами С-300 РФ вдарила по шахті та лікарні у Селидовому Донецької області. Спочатку повідомлялося про 6 поранених. Пізніше додалося ще двоє поранених.

У ніч на 15 листопада російська армія також вдарила ракетами С-300 по Селидовому Донецької області. Під ударом опинився один із житлових будинків.

Спочатку повідомлялося про одну загиблу та двох поранених. Пізніше кількість постраждалих зросла до трьох людей. А кількість загиблих – до двох.

За даними рятувальників, ударом було зруйновано цілий під'їзд.

Аварійно-рятувальні роботи на місці тривали дві доби. Загалом за підсумками рятувальної операції, яку завершили 16 листопада, чотири особи загинули, троє були поранені.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Удар РФ по Селидовому на Донеччині. Зросла кількість загиблих
Обстріл
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ масовано атакувала ракетами Селидове на Донеччині, є загиблий та поранені
Ігор Клименко
Селидове
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Ракетні удари армії РФ. З-під завалів у Селидовому врятовано постраждалого — відео
МВС України
Селидове

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм