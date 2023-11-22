У Селидовому Донецкой области количество жертв в результате российского ракетного удара увеличилось до двух. На месте продолжаются аварийно-спасательные работы.

Возросло количество жертв

Число жертв в результате удара россиян по больнице в городе Селидовому Донецкой области 20 ноября возросло до двух. Тело погибшего человека спасатели извлекли из-под завалов.

Под завалами может быть еще один человек. На месте ведутся аварийно-спасательные работы.

Стражи порядка уточнили, что спасатели уже разобрали 78 тонн разрушенных строительных конструкций. Работы продолжаются.

Удары РФ по Селидовому

Российские войска с вечера 20 ноября и ночью 21 ноября устроили очередную атаку по Украине, запустив пять ракет – "Искандер-К" и четыре С-300 и 10 дронов-камикадзе. ПВО удалось сбить 9 из 10 "шахедов" и ракету "Искандер-К".

А четырьмя ракетами С-300 РФ ударила по шахте и больнице в Селидово Донецкой области. Первоначально сообщалось о 6 раненых. Позже добавилось еще двое раненых.

В ночь на 15 ноября российская армия также ударила ракетами С-300 по Селидову Донецкой области. Под ударом оказался один из жилых домов.

Сначала сообщалось об одной погибшей и двоих раненых. Позже количество пострадавших возросло до трех человек. А количество погибших – до двух.

По данным спасателей, ударом был разрушен целый подъезд.

Аварийно-спасательные работы на месте длились двое суток. В общей сложности по итогам спасательной операции, которую завершили 16 ноября, четыре человека погибли, трое были ранены.