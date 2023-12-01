В Новогродовке в Донецкой области возросло количество жертв в результате удара РФ
Категория
Украина
Дата публикации

В Новогродовке в Донецкой области возросло количество жертв в результате удара РФ

Игорь Мороз / Донецкая ОВА
Обстрел
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Под завалами дома в Новогродовке Покровского района Донецкой области, который россияне обстреляли двумя ракетами С-300, обнаружили тела еще двух человек.

В Донецкой области возросло число погибших из-за удара РФ

В Донецкой ОВА сообщили, что в Новогродовке продолжается поисковая операция, под завалами нашли тела еще двоих погибших.

Продолжается поисковая операция в Новогродовке - найдены тела еще 2 погибших в результате удара накануне, - рассказал и.о. начальника Донецкой ОВ Игорь Мороз.

Что известно о ракетной атаке армии РФ по Донбассу

30 ноября, оккупанты устроили массированный удар одновременно по трем городам Донецкой области - Покровск, Мирноград, Новогродовка. Десять человек были ранены, в том числе четверо детей.

В частности, пять человек были ранены в Покровске, среди которых трое детей - 13, 16 лет и 6-месячный младенец, которого удалось спасти.

Еще пять пострадавших, в том числе 13-летний ребенок, в Новогродовке. Кроме того, здесь пять человек оказались под завалами жилого дома.

Позже под завалами в Новогродовке нашли тело мужчины, а затем еще одного погибшего. По данным полиции на вечер 30 ноября, под завалами могла оставаться семья – 33-летняя женщина, 38-летний мужчина и 8-летняя девочка.

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