Армія РФ атакувала Київську область дронами. Уламки пошкодили приватні будинки

Злочинна армія РФ протягом 1 січня 2024 року кілька разів намагалась атакувати Київську область за допомогою БпЛА. Уламки ворожих дронів пошкодили приватні будинки.

Що відомо про наслідки атаки БпЛА армії РФ по Київській області

За інформацією керівника Київської ОВА Руслана Кравчена та представників Офісу генпрокурора, протягом 1 січня на Київщині тричі оголошували повітряну тривогу.

При цьому остання тривога, через атаку ворожих БпЛА тривала майже 2,5 години.

Кравченко зазначив, що завдяки успішній роботі підрозділів ППО вдалось запобігти влучанням у об’єкти енергетичної та іншої критичної інфраструктури.

За його словами, падіння уламків ворожих дронів зафіксоване у кількох населених пунктах двох районів області.

Зокрема, пошкодження отримали щонайменше 4 приватні будинки та 4 автівки.

Крім того, через падіння уламків на відкритих територіях виникло загоряння трав'яного настилу. Пожежі оперативно ліквідовано.

Зазначається, що внаслідок атаки жертв та постраждалих не має.

В Офісі генпрокурора зазначили, що на місції події працюють групи слідчих, проводиться документування воєнних злочинів окупаційної армії РФ.

Що відомо про атаки БпЛА армії РФ по інших регіонах України

За інформацією керівника Дніпропетровської ОВА Сергія Лисака, злочинна армія РФ за допомогою дронів атакувала населені пункти на території Нікопольського району.

Глава ОВА зазначив, що Нікопольский район атакували 7 ворожих дронів.

Окрім цього, як зазначив Лисак, ворог проводив артилерійські обстріли по райцентру та Мирівській громаді.

Атакували окупанти і Криворіжжя. Вчинили артобстріл Зеленодольської громади. Пошкоджені лінії електропередач та інтернет-зв'язку. Тривають відновлювальні роботи, - повідомив Лисак. Поширити

Він зазначив, що загиблих та постраждалих внаслідок атаки не має.

У той же час керівник Донецької ОВА Вадим Філашкін повідомив, що російські окупанти обстріляли Авдіївку з артилерії.

Внаслідок обстрілу загинула місцева жителька.

Близько 16-ї години ворог обстріляв місто з артилерії, влучив у приватний сектор, - зазначив Філашкін. Поширити

За словами Філашкіна, місцева мешканка дістала поранення і, попри всі зусилля, лікарі не змогли її врятувати.