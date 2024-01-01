Армія РФ атакувала Сумщину дронами. Є поранені

Російська армія сьогодні, 1 січня, атакувала будівлю в Сумській області за допомогою "Шахеда". Унаслідок цього поранення дістали три людини.
Росіяни "Шахедом" атакували будинок в Сумській області
Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді", - йдеться в повідомленні.
В ОВА зазначили, що є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби.
Інформація про постраждалих
Повідомляється, що попередньо, з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надається медична допомога.
Пошуково-рятувальна операція триває.
Атака РФ по Україні у новорічну ніч
Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.
Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.
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