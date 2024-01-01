Армія РФ атакувала Сумщину дронами. Є поранені
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ атакувала Сумщину дронами. Є поранені

Сумська обласна прокуратура
обстріл

Російська армія сьогодні, 1 січня, атакувала будівлю в Сумській області за допомогою "Шахеда". Унаслідок цього поранення дістали три людини.

Росіяни "Шахедом" атакували будинок в Сумській області

Ворожий БпЛА типу "Шахед" влучив у житловий двоповерховий будинок в Есманській громаді", - йдеться в повідомленні.

В ОВА зазначили, що є руйнування, люди опинилися під завалами. На місці прильоту працюють усі необхідні служби.

Інформація про постраждалих

Повідомляється, що попередньо, з-під завалів уже врятовано трьох людей. Їм надається медична допомога.

Пошуково-рятувальна операція триває.

Атака РФ по Україні у новорічну ніч

Російські війська цієї ночі атакували Україну безпілотниками Shahed. Під ударами опинились Одеса, Дніпро, Львів. Відомо про постраждалих, є загиблі та руйнування інфраструктури.

Загалом російські терористи у новорічну ніч атакували Україну 90 дронами-камікадзе Shahed та вісьмома ракетами. Силам протиповітряної оборони вдалося знищити 87 ворожих безпілотників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У ГУР різко відповіли на заяву РФ щодо обстрілу Харкова
ГУР
Готель у Харкові
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
У Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув 11-річний хлопчик. Ще одна дитина поранена
Офіс Генерального прокурора
Іграшка
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Армія РФ обстріляла Херсонщину. Є загибла та поранені
Олександр Прокудін / Херсонська ОВА
Велетенське

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм