У Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув 11-річний хлопчик. Ще одна дитина поранена
Категорія
Україна
Дата публікації

У Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув 11-річний хлопчик. Ще одна дитина поранена

Офіс Генерального прокурора
Іграшка

Російська армія 31 грудня обстріляла Херсон. Внаслідок ворожої атаки загинув хлопчик, ще одна дитина дістала поранення.

Армія РФ атакувала Херсон

Офіс генерального прокурора повідомив, що це сталося о 15:10 і вказує, що загиблому хлопчику було 11 років. Також поранена 30-річна жінка. Розслідується порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

За словами Прокудіна, діти під час атаки перебували поблизу магазину. Підліток загинув на місці, 9-річний хлопчик — з черепно-мозковою травмою перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину перебували діти. 11-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик — у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя, — написав він.

Раніше 31 грудня голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення дістали 71-річна жінка та двоє чоловіків 52 та 55 років.

Пізніше Мрочко повідомив, що кількість поранених зросла до семи.

Обстріл Херсонського вокзалу

26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.

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