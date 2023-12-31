У Херсоні внаслідок обстрілу РФ загинув 11-річний хлопчик. Ще одна дитина поранена

Армія РФ атакувала Херсон

Офіс генерального прокурора повідомив, що це сталося о 15:10 і вказує, що загиблому хлопчику було 11 років. Також поранена 30-річна жінка. Розслідується порушення законів і звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством.

За словами Прокудіна, діти під час атаки перебували поблизу магазину. Підліток загинув на місці, 9-річний хлопчик — з черепно-мозковою травмою перебуває у лікарні у вкрай важкому стані.

Ворог ударив по Херсону. У цей час поблизу магазину перебували діти. 11-річний хлопчик загинув на місці. 9-річний хлопчик — у вкрай важкому стані. У нього черепно-мозкова травма. Лікарі борються за його життя, — написав він. Поширити

Раніше 31 грудня голова Херсонської МВА Роман Мрочко повідомив, що російська армія обстріляла Корабельний район Херсона. Внаслідок атаки поранення дістали 71-річна жінка та двоє чоловіків 52 та 55 років.

Пізніше Мрочко повідомив, що кількість поранених зросла до семи.

Обстріл Херсонського вокзалу

26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області.

Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.