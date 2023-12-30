Війська РФ атакували Херсонську область. Є жертва

Російські загарбники в черговий раз нанесли удари по Херсонській області. Внаслідок атаки загинув чоловік.
Війська РФ атакували Херсонську область
За його словами, російська армія обстріляла Антонівку.
Обстріл херсонського вокзалу
26 грудня російські терористи обстріляли залізничний вокзал у Херсоні. Внаслідок атаки загинув 29-річний працівник поліції Кіровоградської області. Також в результаті обстрілу отримали поранення двоє працівників поліції Херсонської віком 34 та 38 років, й двоє цивільних віком 34 та 51 рік.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін пізніше показав відео, а також фотографії наслідків російського терористичного удару.
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