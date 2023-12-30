Войска РФ атаковали Херсонскую область. Есть жертва

Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.
Войска РФ атаковали Херсонскую область
По его словам, русская армия обстреляла Антоновку.
Обстрел Херсонского вокзала
26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Также в результате обстрела получили ранения двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.
Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.
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