Войска РФ атаковали Херсонскую область. Есть жертва
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ атаковали Херсонскую область. Есть жертва

Александр Прокудин / Херсонская ОВА
обстрел
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Российские захватчики в очередной раз нанесли удары по Херсонской области. В результате атаки погиб мужчина.

Войска РФ атаковали Херсонскую область

По его словам, русская армия обстреляла Антоновку.

Травмы, несовместимые с жизнью, получил 55-летний мужчина. В момент обстрела он находился во дворе дома, – сообщил глава ОВА.

Обстрел Херсонского вокзала

26 декабря российские террористы обстреляли железнодорожный вокзал в Херсоне. В результате атаки погиб 29-летний работник полиции Кировоградской области. Также в результате обстрела получили ранения двое работников полиции Херсонской в возрасте 34 и 38 лет, и двое гражданских в возрасте 34 и 51 год.

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин позже показал видео, а также фотографии последствий российского террористического удара.

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