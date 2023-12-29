Армия РФ атакует Украину "Шахедами". В Херсоне раздались взрывы

Преступная армия РФ направила иранские ударные дроны типа Shahed в южные и центральные регионы Украины.

Что известно об угрозе атак БПЛА армии РФ по Украине

По информации представителей командования Воздушных сил ВСУ, по состоянию на начало 10 часов вечера дроны типа Shahed были зафиксированы в воздушном пространстве Николаевской области и направлялись в сторону Одесской области.

Впоследствии они изменили направление движения на северо-запад.

В 21:45 российские дроны двигались в сторону Винничины. Уже потом для Полтавщины, Харьковщины и Днепропетровщины.

Было также объявлено об угрозе использования российскими оккупантами баллистических ракет.

Впоследствии воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Херсонской и Одесской областях.

В Херсоне раздаются взрывы. Начальник Херсонской городской военной администрации Роман Мрочко сообщает, что город под российскими обстрелами с временно оккупированного левого берега.

Начальник Харьковского гарнизона Сергей Мельник сообщал, что в воздухе зафиксирована ракета.

Позже он отметил, что ракет в воздушном пространстве над Харьковщиной больше нет, однако угроза новых ракетных ударов сохраняется.

Воздушные силы предупреждают об угрозе ударных БПЛА Кировоградской области.

Что известно о последствиях обстрелов армии РФ в Донецкой области

По информации представителей Офиса генпрокурора, преступная армия РФ в течение 29 декабря из артиллерии и РСЗО "Град" проводила обстрелы Авдеевки и Торецкая.

В частности, отмечается, что российские оккупанты из артиллерии обстреляли Красногоровку.

Вражеские снаряды попали по частному сектору, где получили ранения 41-летний мужчина и женщина 83 года.

Еще один пострадавший 79 лет получил травмы, находясь в собственном доме.

Также под прицелом окупантов в очередной раз оказался г. Авдеевка. От попадания средств поражения по домовладению получил телесные повреждения 50-летний горожанин. Его в крайне тяжелом состоянии доставили в больницу для оказания медицинской помощи, сообщили представители Офиса генпрокурора. Поделиться

Кроме того, враг нанес удар по городу Торецк, в результате чего на собственном дворе получила осколочные ранения и перелом ноги женщина 60 лет. Она госпитализирована.