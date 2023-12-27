В Украине выпускают аналог иранского "Шахеда"

Как официально подтвердил глава Минстратегпрома Александр Камышин, в Украине уже несколько месяцев подряд серийно выпускают дальнобойный дрон-камикадзе, похожий на иранский "Шахед".

Украина имеет на вооружении свою версию "Шахеда"

По словам Александра Камышина, у нашей страны еще 7 лет назад были соответствующие разработки, однако их почему-то не выпускали.

Мы запустили производство в серию. Сейчас производим их десятками. В следующем году Вооруженные силы могут получать более тысячи таких дронов, летящих на 1000+ километров, – рассказывает министр. Поделиться

Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день украинская оборонная промышленность имеет возможность выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.

Кроме того, Александр Камышин также подтвердил заявление главы государства Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.

Что Зеленский говорил о производстве дронов в 2024 году

Украинский президент во время итоговой пресс-конференции заявил о том, что Украину в скором времени ожидает настоящий прорыв в производстве дронов.

По его словам, миллион украинских беспилотников будет произведен в 2024 году.

Я положительно отношусь и к увеличению производства дронов и специальных подразделений. Должна быть структура управления по управлению дронами. Не советская, а очень простая, чтобы использовать быстро, – объяснил Владимир Зеленский. Поделиться

Он также не скрывает своего возмущения тем, что на уровне логистики в Украине сохраняется бюрократический советский процесс, когда 26000 дронов лежали на складе и не доехали до фронта.