В Украине выпускают аналог иранского "Шахеда"

Как официально подтвердил глава Минстратегпрома Александр Камышин, в Украине уже несколько месяцев подряд серийно выпускают дальнобойный дрон-камикадзе, похожий на иранский "Шахед".
Украина имеет на вооружении свою версию "Шахеда"
По словам Александра Камышина, у нашей страны еще 7 лет назад были соответствующие разработки, однако их почему-то не выпускали.
Согласно его данным, по состоянию на сегодняшний день украинская оборонная промышленность имеет возможность выпускать десятки таких дронов-камикадзе, а в дальнейшем будет наращивать свои мощности.
Кроме того, Александр Камышин также подтвердил заявление главы государства Владимира Зеленского, что ОПК может в следующем году произвести миллион FPV-дронов.
Что Зеленский говорил о производстве дронов в 2024 году
Украинский президент во время итоговой пресс-конференции заявил о том, что Украину в скором времени ожидает настоящий прорыв в производстве дронов.
По его словам, миллион украинских беспилотников будет произведен в 2024 году.
Он также не скрывает своего возмущения тем, что на уровне логистики в Украине сохраняется бюрократический советский процесс, когда 26000 дронов лежали на складе и не доехали до фронта.
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