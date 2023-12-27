Дефицит пороха в Украине. В правительстве предложили решение проблемы

Глава Министерства стратегической промышленности Александр Камышин отмечает, что Украина столкнулась с масштабным дефицитом пороха, как и многие другие страны. Однако на фоне войны с Россией мы должны решить эту проблему максимально быстро.
В Кабмине знают, откуда можно получить порох для ВСУ
По словам министра, сейчас украинские власти сконцентрировались на усилении оборонных предприятий.
Александр Камышин объясняет, что, прежде всего, речь идет о равных возможностях для частных производителей по сравнению с государственными, ведь, как известно, частный сегмент развивается значительно быстрее.
Как считает Александр Камышин, чтобы решить проблему дефицита пороха - нужно, прежде всего, дать возможность производства частному бизнесу.
Он также официально подтвердил, что по состоянию на сегодняшний день производственные способности превышают имеющееся финансирование, что является вызовом для государства.
Солдаты РФ жалуются на проблемы со снарядами
Недавно стало известно, что российские артиллеристы недовольны качеством снарядов, полученных от КНДР.
Прежде всего, речь идет о недостатках комплектации метательных зарядов 152 мм, ведь дальность их стрельбы отличается.
Кроме того, отмечается, что заряды также имеют явные отличия пороха по цвету, что косвенно свидетельствует о разности его сгорания.
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