Дефіцит пороху в Україні. В уряді запропонували рішення

Глава Міністерства стратегічної промисловості Олександр Камишін зазначає, що Україна стикнулася з масштабним дефіцитом пороху, які чимало інших країн. Однак на тлі війни з Росією ми повинні розв'язати цю проблему максимально швидко.

В Кабміні знають, звідки можна отримати порох для ЗСУ

За словами міністра, наразі українська влада сконцентрувалася на підсиленні оборонних підприємств.

Олександр Камишін пояснює, що насамперед йдеться про рівні можливості для приватних виробників порівняно з державними, адже, як відомо, приватний сегмент розвивається значно швидше.

Спрощуємо усе, що можемо спростити - від імпорту комплектуючих до процедури допуску до експлуатації. Наступним важливим рішенням тут має стати повна лібералізація ринку вибухових речовин та порохів, - зазначає міністр стратегічної промисловості. Поширити

Як вважає Олександр Камишін, щоб розв'язати проблему дефіциту пороху - потрібно насамперед дати можливість виробництва приватному бізнесу.

Він також офіційно підтвердив, що станом на сьогодні виробничі спроможності перевищують наявне фінансування, що є викликом для держави.

Виробники вже готові. Контрактування розпочалося. Ми впевнені, що разом впораємось, - наголосив глава відомства.

Солдати РФ скаржаться на проблеми зі снарядами

Нещодавно стало відомо, що російські артилеристи невдоволені якістю снарядів, які вони отримали від КНДР.

Насамперед йдеться про недоліки комплектації метальних зарядів 152 мм, адже дальність їх стрільби відрізняється.

У метальних зарядах не завжди присутній розміднювач у вигляді мотка свинцевого або олов’яного дроту, який призначений для видалення зі ствола гармати міді, що осіла від ведучого пояска снаряда. Поширити

Окрім того, наголошується, що заряди також мають явні відмінності порохів за кольором, що опосередковано свідчить про різницю його згоряння.