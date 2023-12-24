Казак Мамай. СБУ показала еще один украинский морской дрон — видео

Украинский морской дрон "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч. Сегодня его возможности предоставила СБУ.

Не только Sea Babу: У СБУ есть еще “Казак Мамай”

В СБУ признались, что используют два вида морских дронов: кроме Sea Baby, работает в Черном море и "Мамай".

Так, "Мамай" является самым быстрым объектом в Черном море и может разгоняться до 110 км/ч. В то же время, Sea Baby атаковал Крымский мост и другие вражеские объекты.

Это не просто военно-морской дрон, а эффективно используемая многоцелевая платформа, – комментирует руководитель службы Василий Малюк. Поделиться

Напомним, в октябре 2022 года морские дроны СБУ атаковали вражеские корабли в Севастопольской бухте. Тогда получили повреждения четыре военных судна, среди них фрегат "Адмирал Макаров".

В этом году дроны поразили ракетоносители "Самум" и "Павел Державин", танкер SIG, десантный корабль "Оленегорский горняк", а также нанесли повреждения крупному военному буксиру "Николай Муру" и новейшему разведывательно-гидрографическому кораблю "Владимир Козицкий".

Украинский дрон Sea Baby

Как отмечается, "Морские малыши" стали "звездами" новых украинских спецопераций. Именно с помощью этих дронов удалось ударить по Керченскому мосту, повредить вражеское судно «Оленегорский горняк» и поразить танкер SIG.

Работать над созданием такого беспилотника начали сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину. Изготовляют его на одном из подземных производств на территории Украины.

Разрабатывать беспилотник помогали гражданские инженеры и ИТ-специалисты.

Приблизительный вес взрывчатки, который может нести дрон – от 450 до 850 кг. Дальность передвижения дрона – примерно 700 км.