Козак Мамай. СБУ показала ще один український морський дрон — відео

Український морський дрон "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год. Сьогодні його можливості представила СБУ.

Не тільки Sea Babу: СБУ мають ще “Козака Мамая”

У СБУ зізналися, що використовують два види морських дронів: окрім Sea Baby, працює у Чорному морі й "Мамай".

Так, "Мамай" наразі є найшвидшим обʼєктом у Чорному морі та може розганятися до 110 км/год. Водночас Sea Baby атакував Кримський міст та інші ворожі обʼєкти.

Це не просто військово-морський дрон, а багатоцільова платформа, яка сьогодні ефективно використовується, – коментує очільник служби Василь Малюк. Поширити

Нагадаємо, у жовтні 2022 року морські дрони СБУ атакували ворожі кораблі у Севастопольській бухті. Тоді зазнали пошкоджень чотири військові судна, серед них фрегат "Адмірал Макаров".

А цього року дрони вразили ракетоносії "Самум" та "Павєл Державін", танкер SIG, десантний корабель "Оленегорскій горняк", а ще завдали пошкоджень великому військовому буксиру "Ніколай Муру" та новітньому розвідувально-гідрографічному кораблю "Владімір Козицький".

Український дрон Sea Baby

Як зазначається, «Морські малюки» стали «зірками» нових українських спецоперацій. Саме за допомогою цих дронів вдалося вдарити по Керченському мосту, пошкодити вороже судно «Оленегорский горняк» і вразити танкер SIG.

Працювати над створенням такого безпілотника почали одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Виготовляють його на одному із підземних виробництв на території України.

Розробляти безпілотник допомагали цивільні інженери та ІТ-фахівці.

Приблизна вага вибухівки, яку може нести дрон – від 450 до 850 кг. Дальність пересування дрона – приблизно 700 км.