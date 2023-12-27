В Україні випускають аналог іранського "Шахеда"

Як офіційно підтвердив глава Мінстратегпрому Олександр Камишін, в Україні уже декілька місяців поспіль серійно випускають далекобійний дрон-камікадзе, який схожий на іранський "Шахед".
Україна має на озброєнні свою версію “Шахеда”
За словами Олександра Камишіна, наша країна ще 7 років тому мала відповідні розробки, які чомусь не випускались.
Згідно з його даними, станом на сьогодні українська оборонна промисловість має змогу випускати десятки таких дронів-камікадзе, а надалі буде нарощувати свої потужності.
Окрім того, Олександр Камишін також підтвердив заяву глави держави Володимира Зеленського, що ОПК може наступного року виробити мільйон FPV-дронів.
Що Зеленський говорив про виробництво дронів у 2024 році
Український президент під час підсумковій пресконференції заявив про те, що на Україну незабаром очікує справжній прорив у виробництві дронів.
За його словами, мільйон українських безпілотників буде вироблено у 2024 році.
Він також не приховує свого обурення тим, що на рівні логістики у Україні зберігається бюрократичний радянський процес, “коли 26000 дронів лежали на складі і не доїхали до фронту”.
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