Армія РФ атакує Україну "Шахедами". У Херсоні пролунали вибухи

Злочинна армія РФ спрямувала іранські ударні дрони типу “Shahed” у південні та центральні регіони України.

Що відомо про загрозу атак БпЛА армії РФ по Україні

За інформацією представників командування Повітряних сил ЗСУ, станом на початок 10-ої години вечора дрони типу “Shahed” були зафіксовані у повітряному просторі Миколаївської області і прямували у бік Одеської області.

Згодом вони змінили напрямок руху на північний захід.

О 21:45 російські дрони рухалися в бік Вінничини. Вже згодом для Полтавщини, Харківщини та Дніпропетровщини.

Було також оголошено про загрозу використання російськими окупантами балістичних ракет.

Згодом повітряну тривогу було оголошено у у Полтавській, Харківській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Миколаївській, Херсонській та Одеській областях.

У Херсоні лунають вибухи. Начальник Херсонської міської військової адміністрації Роман Мрочко повідомляє, що місто під російським обстрілом з тимчасово окупованого лівого берега.

Начальник Харківського гарнізону Сергій Мельник повідомляв, що у повітрі зафіксували ракету.

Згодом він зазначив, що ракет у повітряному просторі над Харківщиною більше немає, однак загроза нових ракетних ударів зберігається.

Повітряні сили попереджають про загрозу ударних БПЛА для Кіровоградської області.

Що відомо про наслідки обстрілів армії РФ на Донеччині

За інформацією представників Офісу генпрокурора, злочинна армія РФ протягом 29 грудня з артилерії та РСЗВ “Град” проводила обстріли Авдіївки та Торецька.

Зокрема, зазначається, що російські окупанти з артилерії обстріляли Красногорівку.

Ворожі снаряди влучили по приватному сектору, де дістали поранення 41-річний чоловік та жінка 83 років.

Ще один постраждалий 79 років отримав травми, перебуваючи у власному будинку.

Також під прицілом окупантів укотре опинилося м. Авдіївка. Від влучання засобів ураження по домоволодінню отримав тілесні ушкодження 50-річний містянин. Його у вкрай важкому стані доправили до лікарні для надання медичної допомоги, - повідомили представники Офісу генпрокурора. Поширити

Крім того, ворог завдав удару по місту Торецьк, унаслідок чого на власному подвір'ї отримала осколкові поранення та перелом ноги жінка 60 років. Її госпіталізовано.