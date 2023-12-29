ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на левом берегу Херсонщины

По информации представителей командования Сил обороны юга Украины, украинские военные отразили штурмы преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области и нанесли потери российским оккупантам в личном составе и военной технике.

Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области

Отмечается, что за сутки украинскими военными были отражены 13 попыток атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Враг понес многочисленные потери.

Понеся потери на линии боевого столкновения, противник вынужден был отойти на свои позиции, подчеркнули представители ОСУВ "Юг". Поделиться

Они отметили, что враг также продолжает нести потери в результате успешной работы украинской артиллерии.

В частности, за сутки было ликвидировано более 20 российских захватчиков армии РФ, уничтожено 6 вражеских орудий, миномет и 6 единиц бронетехники, станцию РЭБ и 2 лодки.

Кроме этого, украинские военные лишили российскую оккупационную армию еще двух ЗРК "Оса", предназначенных для защиты от атак с воздуха сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии при любых погодных условиях.

Вслед за ними пошла самоходная артиллерийская установка "Мста-С" - гаубица, разработанная для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков, живой силы, средств ПВО и т.п., и она может вести огонь по даже невидимым целям с закрытых позиций и прямой наводкой.

В то же время оккупанты ведут активную аэроразведку и давят артиллерийскими обстрелами и ударными дронами по населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины.

Что известно о последствиях обстрелов армии РФ на юге Украины

Отмечается, что в течение суток враг нанес 3 удара зенитными управляемыми ракетами С-400 и 5 ракетами из реактивной системы залпового огня "Смерч" по Великоалександровскому обществу Херсонщины.

Также враг применил 11-ть FPV-дронов и сбросил с БпЛА разных модификаций 36 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Станислав, Янтарное, Шляховое, Саблуковка, Николаевка, Новоберислав, Змиевка, Республиканец. Жертв среди населения нет.

Кроме этого, российские военные преступники в течение суток из артиллерии 15 раз обстреливали населенные пункты на юге Украины.

По Антоновке гатили 5 раз, по Херсону – 3. Также обстреляны Тягинка, Станислав, Новотягинка, Золотая Балка, Веселое на Херсонщине, Очаковскую и Куцурубскую общины на Николаевщине

В результате, во время артиллерийских обстрелов, ранены три гражданских человека. Повреждено здание детского сада, два учебных заведения, многоэтажка, три магазина, два административных здания, более десятка частных домов, гараж, автомобиль и трактор.

Пока известно, что в Черном море дежурит 6 боевых кораблей вражеского флота, среди них – три ракетоносителя: два подводных и надводных, которые могут быть снаряжены 16 ракетами типа "Калибр". Еще один корабль РФ Дежурит в Азовском море.