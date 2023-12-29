ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на левом берегу Херсонщины

По информации представителей командования Сил обороны юга Украины, украинские военные отразили штурмы преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области и нанесли потери российским оккупантам в личном составе и военной технике.
Что известно о ситуации на левом берегу Днепра в Херсонской области
Отмечается, что за сутки украинскими военными были отражены 13 попыток атак преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области. Враг понес многочисленные потери.
Они отметили, что враг также продолжает нести потери в результате успешной работы украинской артиллерии.
В частности, за сутки было ликвидировано более 20 российских захватчиков армии РФ, уничтожено 6 вражеских орудий, миномет и 6 единиц бронетехники, станцию РЭБ и 2 лодки.
Кроме этого, украинские военные лишили российскую оккупационную армию еще двух ЗРК "Оса", предназначенных для защиты от атак с воздуха сил и средств мотострелковой (танковой) дивизии при любых погодных условиях.
Вслед за ними пошла самоходная артиллерийская установка "Мста-С" - гаубица, разработанная для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков, живой силы, средств ПВО и т.п., и она может вести огонь по даже невидимым целям с закрытых позиций и прямой наводкой.
В то же время оккупанты ведут активную аэроразведку и давят артиллерийскими обстрелами и ударными дронами по населенным пунктам Херсонщины и Николаевщины.
Что известно о последствиях обстрелов армии РФ на юге Украины
Отмечается, что в течение суток враг нанес 3 удара зенитными управляемыми ракетами С-400 и 5 ракетами из реактивной системы залпового огня "Смерч" по Великоалександровскому обществу Херсонщины.
Также враг применил 11-ть FPV-дронов и сбросил с БпЛА разных модификаций 36 осколочных боеприпасов по населенным пунктам Станислав, Янтарное, Шляховое, Саблуковка, Николаевка, Новоберислав, Змиевка, Республиканец. Жертв среди населения нет.
Кроме этого, российские военные преступники в течение суток из артиллерии 15 раз обстреливали населенные пункты на юге Украины.
По Антоновке гатили 5 раз, по Херсону – 3. Также обстреляны Тягинка, Станислав, Новотягинка, Золотая Балка, Веселое на Херсонщине, Очаковскую и Куцурубскую общины на Николаевщине
В результате, во время артиллерийских обстрелов, ранены три гражданских человека. Повреждено здание детского сада, два учебных заведения, многоэтажка, три магазина, два административных здания, более десятка частных домов, гараж, автомобиль и трактор.
Пока известно, что в Черном море дежурит 6 боевых кораблей вражеского флота, среди них – три ракетоносителя: два подводных и надводных, которые могут быть снаряжены 16 ракетами типа "Калибр". Еще один корабль РФ Дежурит в Азовском море.
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