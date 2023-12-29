ВСУ уничтожили более 800 солдат РФ, 13 танков и 26 артсистем – сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 357520 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 850 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков – 5953 (+13) ед.;

боевых бронированных машин – 11033 (+18) ед;

артиллерийских систем – 8417 (+26) ед.;

РСЗО – 938 (+3) ед.;

средства ПВО – 620 (+3) ед.;

самолетов – 329 ед.;

вертолетов – 324 ед.;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 6539 (+36) ед.;

крылатые ракеты – 1620 ед;

корабли/катера - 23 ед.;

подводные лодки – 1 ед.;

автомобильной техники и автоцистерн – 11215 (+35) ед.;

специальная техника – 1254 (+7) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в белгородской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 12 атак врага в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.

На лиманском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 3 атаки противника вблизи Богдановки и Андреевки Донецкой области.

В зоне ответственности ОСУВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 14 атак восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 12 атак в районах Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении наши воины сдерживают врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где отбиты 6 атак.

На Шахтерском направлении противник наступательных (штурмовых) действий не вел.

На Запорожском направлении Силы обороны отбили 4 атаки южнее Новодаровки, западнее Вербового и Роботиного Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении украинские защитники продолжают мероприятия по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 13 безуспешных штурмовых действий на позиции Сил обороны, получил достойный отпор и отступил.