ВСУ уничтожили 30 солдат армии РФ под Синьковкой — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили 30 солдат армии РФ под Синьковкой — видео

Александр Сырский
Синьковка
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Российские войска утром 28 декабря совершили неудачный штурм позиций ВСУ под Синьковкой Харьковской области. Атака врага была отбита, противник потерял три десятка военных и четыре единицы техники.

Российские оккупанты понесли значительные потери под Синьковкой

Сегодня утром армия РФ попыталась штурмовать Синьковку Купянского района. Однако военные Вооруженных сил отразили штурм и ликвидировали три десятка россиян.

Об этом сообщает командующий Восточной группировкой войск Александр Сырский в Telegram.

Сырский сообщил, что во время утреннего штурма Синьковки российские военные понесли немалые потери. В частности, украинские военные уничтожили:

  • 1 танк;

  • 3 БМП.

Кроме этого, по данным командира, еще один вражеский танк был поврежден.

Что касается живой силы, то здесь тоже россияне понесли потери. Сырский сообщил, что ВСУ ликвидировали 30 оккупантов, а еще десять были ранены.

Что известно о ситуации в районе Синьковки

Синегубов отметил, что на этом направлении фронта, несмотря на распространенные утверждения, оккупационная российская армия не имеет никаких успехов, даже незначительных.

Купянское направление остается достаточно трудным. Наши Вооруженные силы только за последнее время отразили более 20 вражеских штурмовых атак с тяжелой бронированной техникой, с большим количеством пехоты. Силы и средства врага сконцентрированы на том, чтобы захватить Синьковку. Успехов у них там нет. Населенный пункт полностью контролируется нашими Вооруженными силами, – подчеркивает глава Харьковской ОВА.

Он подчеркнул, что время от времени в окрестностях населенного пункта идут боевые действия, однако украинские военные активно уничтожают вражеские штурмовые подразделения.

Если какая-то военная техника заехала на территорию этого населенного пункта и после этого была уничтожена, это не значит, что враг его захватил, – объясняет Синегубов.

Он также добавил, что боевые действия ведутся на территории так называемой серой зоны, границы которой не менялись в течение последних полугода.

По данным Генштаба, в течение 27 декабря на Купянском направлении украинские защитники отбили 9 атак врага у Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области.

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