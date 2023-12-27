ВСУ отразили 27 атак армии РФ на Авдеевском направлении — cводка Генштаба

За сутки произошло 49 боевых столкновений Вооруженных сил Украины с подразделениями российской армии. В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Что происходит на разных участках фронта

Оперативная информация по состоянию на 18.00 27.12.2023 по российскому вторжению предоставлена Генеральным штабом ВСУ.

В течение суток произошло 49 боевых столкновений.

Враг нанес 67 авиационных ударов и совершил 12 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам. В результате российских террористических атак, к сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома, больницы и другая гражданская инфраструктура.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения ВС Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины. Артиллерийским и минометным обстрелам врага подверглись более 20 населенных пунктов, среди них Владимировка, Нововасильевка, Поповка Сумской области; Лосовка, Бочково, Красное Первое Харьковской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 8 атак врага в районах Синьковки и восточнее Ивановки Харьковской области. Также противник нанес авиационный удар в районе Ивановки. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Двухлетняя, Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 3 атаки врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области, где противник, при поддержке авиации, безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также оккупанты нанесли авиационный удар возле Спорного Донецкой области. От артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское Луганской области и Торское, Серебрянка, Спорное, Раздолевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении силами обороны отразили 2 атаки противника вблизи Богдановки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем захватчиков оказались около 10 населенных пунктов, в частности Богдановка, Ивановское, Калиновка, Клещиевка, Андреевка, Ступочки Донецкой области.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 12 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 15 атак возле Северного, Первомайского, Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенных пунктов, среди них Керамик, Степное, Авдеевка, Тоненькое, Первомайское, Невельское Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области, где противник, при поддержке авиации, совершил 3 безуспешные атаки. Под артиллерийским и минометным огнем оккупантов оказались Красногоровка, Марьинка, Курахово, Победа, Елизаветовка, Екатериновка.

На Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел. Нанес авиационный удар в районе населенного пункта Золотая Нива Донецкой области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов, в частности, Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Урожайное Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 2 атаки западнее Вербового и Работиного Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Также враг нанес авиационные удары в районах Орехова и Преображенки Запорожской области. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 25 населенных пунктов, среди них Полтавка, Луговское, Новоданиловка, Новоандреевка, Щербаки, Каменское, Плавные Запорожской области.

В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Берислав, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационные удары в районах Красного Маяка, Змиевки и Новоберислава Херсонской области.

Новые успехи ВСУ в войне против армии РФ

Оккупанты не отказываются от намерения выбить наши подразделения из плацдармов на левобережье Днепра. Так, в течение суток противник совершил 10 безуспешных штурмовых действий на позиции наших войск, получил достойный отпор и понес значительные потери. Наши подразделения устойчиво держат оборону, в дальнейшем удерживают занятые позиции и наносят огненное поражение противнику.

В течение суток наша авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделениями ракетных войск поражены 5 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 пункта управления и 4 склада боеприпасов противника.