ВСУ за сутки уничтожили более 700 оккупантов и 14 танков — сводка Генштаба
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ за сутки уничтожили более 700 оккупантов и 14 танков — сводка Генштаба

Генштаб ВСУ
ВСУ
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За прошедшие сутки между Силами обороны Украины и российскими оккупантами произошло 80 боестолкновений. Войска РФ потеряли 790 солдат, 14 танков, 17 боевых бронемашин.

ВСУ поразили БДК «Новочеркасск»

Генштаб ВСУ отмечает, что авиация Сил обороны нанесла удары по 17 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника и по 5 зенитно-ракетным комплексам.

Противовоздушная оборона уничтожила 2 управляемые авиационные ракеты Х-59 и 1 разведывательный БпЛА врага.

Тактическая авиация наших воздушных сил успешно атаковала большой десантный корабль черноморского флота РФ «Новочеркасск».

Подразделения ракетных войск поразили 3 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, пункт управления, 2 артиллерийские системы и еще 3 других важных целей противника.

ВСУ отразили атаки на 7 направлениях

На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении отражены 8 атак противника возле населенных пунктов Богдановка, Клищиевка и Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении отбили 13 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и 16 атак вблизи Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении отражены 7 атак в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 9 атак противника в районе Роботиного и западнее Вербового Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил 14 безуспешных штурмовых действий.

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