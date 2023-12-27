ЗСУ за добу знищили більше 700 окупантів та 14 танків — зведення Генштабу
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ за добу знищили більше 700 окупантів та 14 танків — зведення Генштабу

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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За минулу добу між Силами оборони України та російськими окупантами відбулося 80 боєзіткнень. Війська РФ втратили 790 солдат, 14 танків, 17 бойових бронемашин.

ЗСУ вразили ВДК «Новочеркаськ»

Генштаб ЗСУ зазначає, що авіація Сил оборони завдала ударів по 17 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника та по 5 зенітно-ракетних комплексах.

Протиповітряна оборона знищила 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 1 розвідувальний БпЛА ворога.

Тактична авіація наших Повітряних сил успішно атакувала великий десантний корабель чорноморського флоту РФ «Новочеркаськ».

Підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, 2 артилерійські системи та ще 3 інші важливі цілі противника.

ЗСУ відбили атаки на 7 напрямках

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 8 атак ворога в районах Синьківки та північно-східніше Петропавлівки Харківської області.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 11 атак ворога в районах Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку відбито 8 атак противника біля населених пунктів Богданівка, Кліщіївка та Андріївка Донецької області.

На Авдіївському напрямку відбили 13 атак ворога східніше Новобахмутівки, Авдіївки та 16 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку відбито7 атак в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 9 атак противника в районі Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку ворог здійснив 14 безуспішних штурмових дій.

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