У Генштабі спростували інформацію про загибель 108 військових на Авдіївському напрямку
Категорія
Україна
Дата публікації

У Генштабі спростували інформацію про загибель 108 військових на Авдіївському напрямку

Генштаб ЗСУ
ЗСУ
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У Генштабі повідомили, що поширена у соцмережах інформація про нібито загибель 108 бійців з бригади на Авдіївському напрямку є неправдивою.

Генштаб спростував інформацію про загибель бійців

Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація про нібито загибель 108 військових в одній із бригад на Авдіївському напрямку перед Різдвом — це фейк.

Інформація в соцмережах про начебто 108 загиблих в одній із бригад на Авдіївському напрямку напередодні Різдва – фейк, повідомили в Генштабі.

Що цьому передувало

Напередодні політтехнолог Віталій Бала написав у Facebook пост, що військових з однієї бригади, які служать поблизу Авдіївки, відпустили на тиждень додому, але не всіх, тому вони нібито тягнули жереб.

Усі, хто витягнув жереб, сіли в автобуси і поїхали, але не доїхали, сімʼям прийде горе. Мова про 108 захисників, — написав Віталій Бала.

За даними Генштабу, станом на ранок 26 грудня Сили оборони продовжують стримувати російські війська на Авдіївському напрямку, окупанти не полишають спроб оточити місто.

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