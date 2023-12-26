У Генштабі спростували інформацію про загибель 108 військових на Авдіївському напрямку

У Генштабі повідомили, що поширена у соцмережах інформація про нібито загибель 108 бійців з бригади на Авдіївському напрямку є неправдивою.
Генштаб спростував інформацію про загибель бійців
Генеральний штаб ЗСУ заявив, що інформація про нібито загибель 108 військових в одній із бригад на Авдіївському напрямку перед Різдвом — це фейк.
Що цьому передувало
Напередодні політтехнолог Віталій Бала написав у Facebook пост, що військових з однієї бригади, які служать поблизу Авдіївки, відпустили на тиждень додому, але не всіх, тому вони нібито тягнули жереб.
За даними Генштабу, станом на ранок 26 грудня Сили оборони продовжують стримувати російські війська на Авдіївському напрямку, окупанти не полишають спроб оточити місто.
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