В Генштабе опровергли информацию о гибели 108 военных на Авдеевском направлении

В Генштабе сообщили, что распространенная в соцсетях информация о якобы гибели 108 бойцов из бригады на Авдеевском направлении неправдива.
Генштаб опроверг информацию о гибели бойцов
Генеральный штаб ВСУ заявил, что информация о якобы гибели 108 военных в одной из бригад на Авдеевском направлении перед Рождеством — это фейк.
Что этому предшествовало
Накануне политтехнолог Виталий Бала написал в Facebook пост, что военнослужащих из одной бригады, служащих вблизи Авдеевки, отпустили на неделю домой, но не всех, поэтому они якобы тянули жребий.
По данным Генштаба, по состоянию на утро 26 декабря Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на Авдеевском направлении, оккупанты не оставляют попыток оцепить город.
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