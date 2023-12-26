В Генштабе опровергли информацию о гибели 108 военных на Авдеевском направлении

В Генштабе сообщили, что распространенная в соцсетях информация о якобы гибели 108 бойцов из бригады на Авдеевском направлении неправдива.

Генштаб опроверг информацию о гибели бойцов

Генеральный штаб ВСУ заявил, что информация о якобы гибели 108 военных в одной из бригад на Авдеевском направлении перед Рождеством — это фейк.

Информация в соцсетях о якобы 108 погибших в одной из бригад на Авдеевском направлении в канун Рождества – фейк, сообщили в Генштабе. Поделиться

Что этому предшествовало

Накануне политтехнолог Виталий Бала написал в Facebook пост, что военнослужащих из одной бригады, служащих вблизи Авдеевки, отпустили на неделю домой, но не всех, поэтому они якобы тянули жребий.

Все, кто вытащил жребий, сели в автобусы и уехали, но не доехали, семьям придет горе. Речь идет о 108 защитниках, — написал Виталий Бала. Поделиться

По данным Генштаба, по состоянию на утро 26 декабря Силы обороны продолжают сдерживать российские войска на Авдеевском направлении, оккупанты не оставляют попыток оцепить город.