ЗСУ завдали численних втрат армії РФ на лівобережжі Херсонщини — зведення Генштабу

Українські військові завдали серйозних втрат злочинній армії РФ на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Що відомо про успіхи ЗСУ та наслідки атак армії РФ по Україні

Зазначається, що протягом доби українські військові 59 разів вступали у бій із підрозділами злочинної армії РФ.

Протягом доби було відбито 12 ворожих атак на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

Ворог зазнав численних втрат внаслідок провальних спроб наступу та влучних ударів української артилерії.

Протягом доби авіація Сил оборони завдала ударів по 4 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

Підрозділи ракетних військ уразили 4 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 склади боєприпасів та 3 зенітно-ракетних комплекси противника.

Зі свого боку російські окупанти випустили 5 ракет по Україні та завдали 21 авіаудар, здійснили 38 обстрілів з РСЗВ по позиціях українських військових та об’єктах цивільної інфраструктури.

Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення.

Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Що відомо про ситуацію на окремих ділянках фронту