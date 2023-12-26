ЗСУ знищили понад тисячу солдатів РФ, 22 танки та 37 ББМ — зведення Генштабу

Українські військові продовжують ліквідовувати військових РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 354 960 військових.

Що відомо про втрати армії РФ

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1010 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків − 5 899 (+22) од,

бойових броньованих машин − 10 956 (+37) од,

артилерійських систем − 8 366 (+19) од,

РСЗВ − 934 (+0) од,

засобів ППО − 614 (+1) од,

літаків − 329 (+0) од,

гелікоптерів − 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 6 458 (+22) од,

крилатих ракет − 1 618 (+1) од,

кораблів/катерів − 23 (+1) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 11 109 (+34) од,

спеціальної техніки − 1 239 (+5) од.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Яка ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Бєлгородській області.

На Куп’янському напрямку українські захисники відбили 6 атак ворога біля населеного пункту Синьківка Харківської області, де окупанти безуспішно намагалися прорвати оборону наших військ.

На Лиманському напрямку Сили оборони відбили 29 атаки ворога у районі Серебрянського лісництва Луганської області та Веселого Донецької області.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 4 атаки противника поблизу населеного пункту Богданівка Донецької області.

На Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так, Сили оборони протягом минулої доби відбили 27 атак окупантів східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 13 - неподалік Первомайського та Невельського Донецької області.

На Мар’їнському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі Новомихайлівки Донецької області, де нашими захисниками відбито 6 атак.

На Шахтарському напрямку українські захисники відбили 3 атаки російських військ поблизу Старомайорського Донецької області.

На Запорізькому напрямку Сили оборони відбили 7 атак противника біля Роботиного та західніше Вербового Запорізької області.

На Херсонському напрямку Сили оборони продовжують заходи із розширення плацдарму. Незважаючи на значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, протягом минулої доби противник здійснив 12 безуспішних штурмових дій, отримав гідну відсіч та відступив.