ПС України знищили великий десантний корабель "Новочеркаськ" у Криму — відео

Знищення російського корабля "Новочеркаськ": перші подробиці та відео

Першими про масштабні вибухи у Феодосії написали опозиційні російські телеграм-канали.

Згодом вони написали, що ЗСУ завдали удару по ворожому десантному кораблю "Новочеркаськ" й опублікували відео.

Близько 04:00 ранку з офіційною заявою з цього приводу виступив командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Микола Олещук, який підтвердив, що наші воїни підірвали в окупованій Феодосії корабель "Новочеркаськ".

А флоту на росії стає все менше! Цього разу услід за флагманом ЧФ рф – крейсером «Москва», прямує великий десантний корабель «Новочеркаськ». Дякую пілотам Повітряних Сил та усім причетним за філігранну роботу! Одягайте штани і «по-домашнєму уєзжайтє» з нашого Криму, поки ще не пізно! - іронічно закликав окупантів Микола Олещук й опублікував відеопідтвердження своїх слів. Поширити

Як повідомляє пресслужба ПС України, удару було завдано близько 02.30 26 грудня тактичною авіацією Повітряних Сил.

Наші воїни атакували ворожу ціль крилатими ракетами.

Деякі військові експерти припускають, що на кораблі також знаходилися шахеди, якими росіяни планували атакувати Україну, однак поки офіційного підтвердження такої інформації немає.

Що відомо про російський корабель "Новочеркаськ"

«Новочеркаськ» (БДК-46) — великий десантний корабель проєкту 775 (775/II) класу Ropucha, що перебував на озброєнні Чорноморського флоту ВМФ Росії.

Його створювали для висадки морського десанту на необладнане узбережжя та перекидання морем військ та вантажів.

Цей російський корабель міг транспортувати різні види бронетехніки, зокрема й танки. Спочатку мав бортовий номер 108, а з 1 травня 1989 йому був присвоєний бортовий номер 142

Що також цікаво, 24 березня 2022 він був пошкоджений в результаті обстрілу в порту Бердянська під час російського вторгнення в Україну, загинуло 3 члени екіпажу.

Тоді ж було потоплено корабель «Саратов».