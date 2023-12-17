Армії РФ дуже скоро ніде буде ховати кораблі Чорноморського флоту — Newsweek
Категорія
Україна
Дата публікації

Армії РФ дуже скоро ніде буде ховати кораблі Чорноморського флоту — Newsweek

Чорноморський флот РФ

За словами західних аналітиків, із появою в українських військових американських винищувачів F-16, злочинна армія РФ ніде не зможе сховати вцілілі кораблі Чорноморського флоту. 

Що відомо про змогу за допомогою F-16 знищити Чорноморський флот РФ

Як зазначив аналітик Гаазького центру стратегічних досліджень Фредерік Мертенс, через постійні ракетні удари та атаки БпЛА з боку українських військових по об’єктах злочинної армії РФ в окупованому Криму, російські терористичні війська змушені були відвести вцілілі кораблі Чорноморського флоту до Новоросійська.

Російські військові злочинці також планують облаштувати ще одну військово-морську базу якнайдалі від Криму у Очамчирі, на окупованій Росією у Грузії території Абхазії.

Мертенс зазначив, що Очамчира є максимально віддаленою від України у межах Чорного моря.

Те, що цей стратегічний відступ став неминучим для російського Чорноморського флоту, є одночасно свідченням нинішніх українських операцій і чітким свідченням небезпеки, яку становить прибуття винищувачів F-16, - пояснює аналітик.

Мертенс акцентує, що F-16 створюють для росіян значно більшу загрозу ніж те, що мають ЗСУ зараз.

Зокрема ці літаки здатні в повній мірі розкрити потенціал протикорабельних ракет Harpoon.

Які цілі армії РФ можуть стати першими після отримання Україною F-16

За словами військового аналітика, Олега Жданова, після отримання Україною західних винищувачів, зокрема, американських F-16, ключовими цілями будуть знищення ворожої авіації та логістики.

Ніякого контрнаступу завтра б не було. Так не робиться. Їхнім завданням була б боротьба з тими, хто завдає ракетно-бомбові удари по наших військах. Це раз. І друге - нанесення ударів на всю глибину окупованих територій з метою руйнування логістики ворога, - пояснює аналітик.

Жданов упевнений, що саме цим займуться українські льотчики, як тільки ЗСУ передадуть літаки.

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