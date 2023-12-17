Армии РФ очень скоро негде будет прятать корабли Черноморского флота — Newsweek

По словам западных аналитиков, с появлением у украинских военных американских истребителей F-16, преступная армия РФ нигде не сможет скрыть уцелевшие корабли Черноморского флота.

Что известно о возможности с помощью F-16 уничтожить Черноморский флот РФ

Как отметил аналитик Гаагского центра стратегических исследований Фредерик Мертенс, из-за постоянных ракетных ударов и атак БПЛА со стороны украинских военных по объектам преступной армии РФ в оккупированном Крыму, российские террористические войска вынуждены были отвести уцелевшие корабли Черноморского флота в Новороссийск.

Российские военные преступники также планируют обустроить еще одну военно-морскую базу подальше от Крыма в Очамчире, на оккупированной Россией в Грузии территории Абхазии.

Мертенс отметил, что Очамчира максимально удалена от Украины в пределах Черного моря.

То, что это стратегическое отступление стало неизбежным для российского Черноморского флота, является одновременно свидетельством нынешних украинских операций и четким свидетельством опасности, которую составляет прибытие истребителей F-16, – объясняет аналитик. Поделиться

Мертенс акцентирует, что F-16 создают для россиян гораздо большую угрозу, чем то, что имеют ВСУ сейчас.

В частности, эти самолеты способны в полной мере раскрыть потенциал противокорабельных ракет Harpoon.

Какие цели армии РФ могут стать первыми после получения Украины F-16

По словам военного аналитика, Олега Жданова, после получения Украиной западных истребителей, в частности американских F-16, ключевыми целями будут уничтожение вражеской авиации и логистики.

Никакого контрнаступления завтра бы не было. Так не делается. Их задачей была бы борьба с наносящими ракетно-бомбовые удары по нашим войскам. Это раз. И второе – нанесение ударов на всю глубину оккупированных территорий с целью разрушения логистики врага, – объясняет аналитик. Поделиться

Жданов уверен, что именно этим займутся украинские летчики, как только ВСУ передадут самолеты.