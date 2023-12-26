ПС Украины уничтожили большой десантный корабль "Новочеркасск" в Крыму — видео

Уничтожение российского корабля "Новочеркасск": первые подробности и видео

Первыми о масштабных взрывах в Феодосии написали российские оппозиционные телеграмм-каналы.

Впоследствии они написали, что ВСУ нанесли удар по вражескому десантному кораблю "Новочеркасск" и опубликовали видео.

Около 04:00 утра с официальным заявлением по этому поводу выступил командующий Воздушными силами генерал-лейтенант Николай Олещук, который подтвердил, что наши воины взорвали в оккупированной Феодосии корабль оккупантов.

А флота на россии становится все меньше! На этот раз вслед за флагманом ЧФ РФ – крейсером «Москва», следует большой десантный корабль «Новочеркасск». Благодарю пилотов Воздушных Сил и всех причастных за филигранную работу! Надевайте штаны и «по-домашнему уезжайте» из нашего Крыма, пока еще не поздно! – иронически призвал оккупантов Николай Олещук и опубликовал видеоподтверждение своих слов. Поделиться

Как сообщает пресс-служба ВС Украины, удар был нанесен около 02.30 26 декабря тактической авиацией Воздушных Сил.

Наши воины атаковали вражескую цель крылатыми ракетами.

Некоторые военные эксперты предполагают, что на корабле также находились шахеды, которыми россияне планировали атаковать Украину, однако пока официального подтверждения такой информации нет.

Что известно о российском корабле "Новочеркасск"

«Новочеркасск» (БДК-46) – крупный десантный корабль проекта 775 (775/II) класса Ropucha, находившийся на вооружении Черноморского флота ВМФ России.

Его создавали для высадки морского десанта на необорудованное побережье и перебрасывание морем войск и грузов.

Этот российский корабль мог транспортировать разные виды бронетехники, в том числе и танки. Сначала имел бортовой номер 108, а с 1 мая 1989 г. ему был присвоен бортовой номер 142.

Что также интересно, 24 марта 2022 года он был поврежден в результате обстрела в порту Бердянска во время российского вторжения в Украину, погибли 3 члена экипажа.

Тогда же был потоплен корабль «Саратов».