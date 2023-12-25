ЗСУ заходяться в межах адмінкордонів Мар'їнки — Штупун
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ заходяться в межах адмінкордонів Мар'їнки — Штупун

ЗСУ
Джерело:  Телемарафон "Єдині новини"

Речник Об'єднаного пресцентру Сил оборони таврійського напрямку Олександр Штупун в етері телемарафону спростував заяву російських пропагандистів про захоплення міста Мар’їнка у Донецькій області.

Бої за Мар’їнку тривають

Бої за Мар’їнку тривають. Наразі наші військовослужбовці знаходяться в адміністративних кордонах Мар’їнки. Але місто вщент знищено. Але говорити про повне захоплення Мар’їнки некоректно, - сказав Штупун.

Яка ситуація в Мар'їнці

Раніше британська розвідка повідомляла, що російські війська захопили більшу частину руїн Мар'їнки. Зараз Росія, ймовірно, контролює більшу частину забудованої території.

Російські пропагандисти на початку грудня заявили про нібито захоплення Мар'їнки.

Проте командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський заявив, що Сили оборони України стримують ворога на Мар'їнському напрямку в Донецькій області, оборона міста триває.

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