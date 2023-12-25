ВСУ заходятся в пределах админграниц Марьинки — Штупун

Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг заявление российских пропагандистов о захвате города Марьинка в Донецкой области.
Бои за Марьинку продолжаются
Какая ситуация в Марьинке
Ранее британская разведка сообщала, что российские войска захватили большую часть развалин Марьинки. Сейчас Россия вероятно контролирует большую часть застроенной территории.
Российские пропагандисты в начале декабря заявили о якобы захвате Марьинки.
Однако командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.
Больше по теме
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-