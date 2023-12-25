ВСУ заходятся в пределах админграниц Марьинки — Штупун
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ заходятся в пределах админграниц Марьинки — Штупун

ВСУ
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Источник:  Телемарафон "Єдині новини"

Представитель Объединенного прессцентра Сил обороны таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона опроверг заявление российских пропагандистов о захвате города Марьинка в Донецкой области.

Бои за Марьинку продолжаются

Бои за Марьинку продолжаются. В настоящее время наши военнослужащие находятся в административных границах Марьинки. Но город полностью уничтожен. Но говорить о полном увлечении Марьинки некорректно, – сказал Штупун.

Какая ситуация в Марьинке

Ранее британская разведка сообщала, что российские войска захватили большую часть развалин Марьинки. Сейчас Россия вероятно контролирует большую часть застроенной территории.

Российские пропагандисты в начале декабря заявили о якобы захвате Марьинки.

Однако командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что Силы обороны Украины сдерживают врага на Марьинском направлении в Донецкой области, оборона города продолжается.

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