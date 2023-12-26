ВСУ уничтожили более тысячи солдат РФ, 22 танка и 37 ББМ — сводка Генштаба

Украинские военные продолжают ликвидировать военных РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 354 960 военных.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1010 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

танков − 5 899 (+22) ед,

боевых бронированных машин – 10 956 (+37) ед,

артиллерийских систем - 8 366 (+19) ед,

РСЗО − 934 (+0) ед,

средств ПВО − 614 (+1) ед,

самолетов − 329 (+0) ед,

вертолетов − 324 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 6 458 (+22) ед,

крылатых ракет − 1 618 (+1) ед,

кораблей/катеров − 23 (+1) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 11 109 (+34) ед,

специальной техники – 1 239 (+5) ед.

Фото – facebook.com/GeneralStaff

Какая ситуация на фронте

В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений.

На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит активную диверсионную деятельность с целью недопущения опрокидывания наших войск на угрожающие направления, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы в Белгородской области.

На Купянском направлении украинские защитники отразили 6 атак врага возле населенного пункта Синьковка Харьковской области, где кафиры безуспешно пытались прорвать оборону наших войск.

На Лиманском направлении Силы обороны отразили 29 атак врага в районе Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области.

На Бахмутском направлении наши воины отразили 4 атаки противника вблизи населенного пункта Богдановка Донецкой области.

На Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток оцепить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны за прошедшие сутки отбили 27 атак оккупантов восточнее Новобахмутовки, Степного, Авдеевки и еще 13 - недалеко от Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении Силы обороны продолжают удерживать врага в районе Новомихайловки Донецкой области, где нашими защитниками отбито 6 атак.

На Шахтерском направлении украинские защитники отбили 3 атаки российских войск вблизи Старомайорского Донецкой области.

На Запорожском направлении Силы обороны отразили 7 атак противника возле Роботино и западнее Вербового Запорожской области.

В Херсонском направлении Силы обороны продолжают меры по расширению плацдарма. Несмотря на значительные потери, враг не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Так, за прошедшие сутки противник совершил 12 безуспешных штурмовых действий, получил достойный отпор и отступил.