ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на левобережье Херсонщины — сводка Генштаба

Украинские военные нанесли серьезные потери преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине

Отмечается, что за сутки украинские военные 59 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.

За сутки было отбито 12 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.

Враг понес многочисленные потери в результате провальных попыток наступления и точных ударов украинской артиллерии.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.

Со своей стороны российские оккупанты выпустили 5 ракет по Украине и нанесли 21 авиаудар, совершили 38 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.

В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.

Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.

Что известно о ситуации на отдельных участках фронта