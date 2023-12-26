ВСУ нанесли многочисленные потери армии РФ на левобережье Херсонщины — сводка Генштаба

Украинские военные нанесли серьезные потери преступной армии РФ на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Что известно об успехах ВСУ и последствиях атак армии РФ по Украине
Отмечается, что за сутки украинские военные 59 раз вступали в бой с подразделениями преступной армии РФ.
За сутки было отбито 12 вражеских атак на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Враг понес многочисленные потери в результате провальных попыток наступления и точных ударов украинской артиллерии.
В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 4 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.
Подразделения ракетных войск поразили 4 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 2 состава боеприпасов и 3 зенитно-ракетных комплекса противника.
Со своей стороны российские оккупанты выпустили 5 ракет по Украине и нанесли 21 авиаудар, совершили 38 обстрелов с РСЗО по позициям украинских военных и объектам гражданской инфраструктуры.
В результате российских террористических атак, к сожалению, погибли и ранены среди гражданского населения.
Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура.
Что известно о ситуации на отдельных участках фронта
В Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок не выявлено. Определенные подразделения вооруженных сил Беларуси выполняют задачи в приграничных с Украиной районах.
На Северском и Слобожанском направлениях противник сохраняет военное присутствие в приграничных районах, проводит диверсионно-разведывательную деятельность. Враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Варваровка Харьковской области. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись более 20 населенным пунктам, среди них Архиповка, Блешня, Горск Черниговской области; Волфине, Рясное, Владимировка Сумской области; Уды, Волчанск, Амбарное Харьковской области.
На Купянском направлении украинские защитники отбили 8 атак врага в районах Синьковки и северо-восточнее Петропавловки Харьковской области. Оккупанты нанесли авиационный удар возле Соболевки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в частности Синьковка, Петропавловка, Ивановка, Берестово Харьковской области.
На Лиманском направлении силы обороны отразили 11 атак врага в районах Серебрянского лесничества Луганской области и Веселого Донецкой области, где противник безуспешно пытался прорвать оборону наших войск. Также, захватчики нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области и Диброва Донецкой области. От вражеских артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Невское, Белогоровка Луганской области и Серебрянка, Верхнекаменское, Раздолевка Донецкой области.
На Бахмутском направлении Силами обороны отражены 3 атаки противника возле Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем оказались около 10 населенных пунктов, в том числе Богдановка, Ивановское, Клищиевка, Андреевка, Нью-Йорк Донецкой области.
На Авдеевском направлении нашими защитниками отражены 10 атак врага восточнее Новобахмутовки, Авдеевки и еще 13 атак возле Первомайского и Невельского Донецкой области. Артиллерийские и минометные обстрелы противника подверглись около 10 населенным пунктам, среди них Новокалиново, Новобахмутовка, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское Донецкой области.
На Марьинском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Новомихайловки и Победы Донецкой области, где противник при поддержке авиации совершил 5 безуспешных атак на позиции наших защитников. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Александрополь Донецкой области. Под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались Георгиевка, Марьинка, Победа, Новомихайловка.
На Шахтерском направлении враг наступательных действий не вел. Обстрелял из артиллерии и минометов около 10 населенных пунктов, в том числе Угледар, Пречистовка, Золотая Нива, Старомайорское Донецкой области.
На Запорожском направлении Силы обороны отразили 4 атаки западнее Вербового и Роботиного Запорожской области, где противник безуспешно пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Артиллерийские и минометные обстрелы подверглись около 20 населенным пунктам, среди них Полтавка, Малиновка, Волшебное, Малая Токмачка, Роботино, Пятихатки Запорожской области.
На Херсонском направлении артиллерийские обстрелы противника подверглись Тягинко, Никольское, Садовое, Херсон и Станислав Херсонской области. Также враг нанес авиационный удар в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.
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