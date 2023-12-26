2024 "военный год" будет отличаться от 2023 — Главнокомандующий ВСУ
Категория
Украина
Дата публикации

2024 "военный год" будет отличаться от 2023 — Главнокомандующий ВСУ

Валерий Залужный
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Источник:  online.ua

На закрытом брифинге 26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинское командование нашло 90% решений вопросов для более эффективной деятельности в следующем году.

Залужный прокомментировал, каким будет 2024 год

Залужный сказал, что 2024 год будет отличаться с 2023-го с учетом смены технологий ведения войны.

2024 год не просто будет отличаться, он должен отличаться, иначе нас ждет то, о чем я писал в статье. Мы проблемы нашли и нашли где-то, пожалуй, 90% решений этих вопросов, которые необходимо обязательно решить для того, чтобы в следующем году действовать более эффективно, и самое главное – сохранить людей.

Залужный заверил, что Украина над этим работает, и украинские партнеры также соглашаются с решениями командования.

И могу вас заверить, что следующий "военный год" будет отличаться, мы по крайней мере для этого все делаем.

Что нужно Украине на поле боя

В ноябре Залужный написал статью для издания The Economist, где перечислил 5 решений по выходу из позиционного этапа войны. Украине нужны:

  1. Преимущество в воздухе.

  2. Лучшие средства РЭБ.

  3. Контрбатарейный огонь для поражения противника артиллерии.

  4. Средства для разминирования.

  5. Наращивание резервов.

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