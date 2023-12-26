2024 "военный год" будет отличаться от 2023 — Главнокомандующий ВСУ

На закрытом брифинге 26 декабря Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал, что украинское командование нашло 90% решений вопросов для более эффективной деятельности в следующем году.
Залужный прокомментировал, каким будет 2024 год
Залужный сказал, что 2024 год будет отличаться с 2023-го с учетом смены технологий ведения войны.
Залужный заверил, что Украина над этим работает, и украинские партнеры также соглашаются с решениями командования.
Что нужно Украине на поле боя
В ноябре Залужный написал статью для издания The Economist, где перечислил 5 решений по выходу из позиционного этапа войны. Украине нужны:
Преимущество в воздухе.
Лучшие средства РЭБ.
Контрбатарейный огонь для поражения противника артиллерии.
Средства для разминирования.
Наращивание резервов.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-