Через 2-3 месяца РФ может сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга прокомментировал оборону Авдеевки в Донецкой области, сказав, что ВСУ будет защищать город столько, сколько будет нужно, но если сил будет недостаточно, то важно сохранить людей.
Залужный прокомментировал оборону Авдеевки
Главнокомандующий отметил, что у российских войск есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении.
Ситуация возле Авдеевки Донецкой области
25 декабря спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что ежедневно российские подразделения теряют под Авдеевкой 300-400 человек.
По состоянию на 12 декабря украинские войска уничтожили более 13 тысяч российских окупантов вдоль оси Авдеевка-Новопавловка с начала вражеского наступления в октябре.
Такие данные озвучила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриенн Уотсон.
По состоянию на 17 декабря в городе находились 1230 гражданских людей.
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