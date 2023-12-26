Через 2-3 месяца РФ может сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом — Залужный
Категория
Украина
Дата публикации

Через 2-3 месяца РФ может сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом — Залужный

Авдеевка
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Источник:  online.ua

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга прокомментировал оборону Авдеевки в Донецкой области, сказав, что ВСУ будет защищать город столько, сколько будет нужно, но если сил будет недостаточно, то важно сохранить людей.

Залужный прокомментировал оборону Авдеевки

Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам.

Главнокомандующий отметил, что у российских войск есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении.

И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а затем отвоеваем.

Ситуация возле Авдеевки Донецкой области

25 декабря спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что ежедневно российские подразделения теряют под Авдеевкой 300-400 человек.

Пока мы стойко держим оборону. Угроза оцепления, прорыва всегда есть. Но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим урон врагу. Каждый день он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники. Поэтому о какой-то реальной угрозе окружения речь идти не может.

По состоянию на 12 декабря украинские войска уничтожили более 13 тысяч российских окупантов вдоль оси Авдеевка-Новопавловка с начала вражеского наступления в октябре.

Такие данные озвучила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриенн Уотсон.

По состоянию на 17 декабря в городе находились 1230 гражданских людей.

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