Через 2-3 месяца РФ может сделать с Авдеевкой то, что произошло с Бахмутом — Залужный

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный во время брифинга прокомментировал оборону Авдеевки в Донецкой области, сказав, что ВСУ будет защищать город столько, сколько будет нужно, но если сил будет недостаточно, то важно сохранить людей.

Залужный прокомментировал оборону Авдеевки

Не нужно нам зацикливаться и делать какое-нибудь "шоу или скорбь" вокруг конкретного населенного пункта. Ведение военных действий подчиняется своим законам, которые не зависят от того, понравится ли это депутатам или журналистам. Поделиться

Главнокомандующий отметил, что у российских войск есть возможность концентрировать свои силы на определенном направлении.

И они могут через два-три месяца сделать то, что произошло с Бахмутом. Нам дорог каждый клочок земли, будем оборонять ровно столько, сколько будет сил. Если сил недостаточно – сохраняем людей, а затем отвоеваем. Поделиться

Ситуация возле Авдеевки Донецкой области

25 декабря спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Александр Штупун в эфире телемарафона сообщил, что ежедневно российские подразделения теряют под Авдеевкой 300-400 человек.

Пока мы стойко держим оборону. Угроза оцепления, прорыва всегда есть. Но мы подтягиваем резервы, мы переформатируемся, мы наносим урон врагу. Каждый день он там теряет 300-400 человек мертвыми и ранеными и очень много военной техники. Поэтому о какой-то реальной угрозе окружения речь идти не может. Поделиться

По состоянию на 12 декабря украинские войска уничтожили более 13 тысяч российских окупантов вдоль оси Авдеевка-Новопавловка с начала вражеского наступления в октябре.

Такие данные озвучила пресс-секретарь Совета национальной безопасности США при Белом доме Эдриенн Уотсон.

По состоянию на 17 декабря в городе находились 1230 гражданских людей.