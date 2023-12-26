За 2-3 місяці РФ може зробити з Авдіївкою те, що сталося з Бахмутом — Залужний
Категорія
Україна
Дата публікації

За 2-3 місяці РФ може зробити з Авдіївкою те, що сталося з Бахмутом — Залужний

Авдіївка
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Джерело:  online.ua

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час брифінгу прокоментував оборону Авдіївки на Донеччині, сказавши, що ЗСУ боронитиме місто стільки, скільки буде треба, але якщо сил буде недостатньо, то важливо зберегти людей.

Залужний прокоментував оборону Авдіївки

Не потрібно нам зациклюватися і робити якесь "шоу або скорботу" навколо конкретного населеного пункту. Ведення військових дій підпорядковується своїм законам, які не залежать від того, чи сподобається це депутатам або журналістам.

Головнокомандувач зазначив, що російські війська мають можливість концентрувати свої сили на певному напрямку.

І вони можуть через два-три місяці зробити те, що сталося з Бахмутом. Нам дорогий кожен клаптик землі, будемо обороняти рівно стільки, скільки буде сил. Якщо сил недостатньо - зберігаємо людей, а потім відвоюємо

Ситуація біля Авдіївки на Донеччині

25 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що щодня російські підрозділи втрачають під Авдіївкою 300-400 чоловік.

Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки. Тому наразі про якусь реальну загрозу оточення мова йти не може.

Станом на 12 грудня українські війська знищили більше 13 тисяч російських окупантів уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка з початку ворожого наступу у жовтні.

Такі дані озвучила прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.

Станом на 17 грудня у місті перебувало 1230 цивільних людей.

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