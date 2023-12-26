За 2-3 місяці РФ може зробити з Авдіївкою те, що сталося з Бахмутом — Залужний

Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки. Тому наразі про якусь реальну загрозу оточення мова йти не може.