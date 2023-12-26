За 2-3 місяці РФ може зробити з Авдіївкою те, що сталося з Бахмутом — Залужний

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час брифінгу прокоментував оборону Авдіївки на Донеччині, сказавши, що ЗСУ боронитиме місто стільки, скільки буде треба, але якщо сил буде недостатньо, то важливо зберегти людей.
Залужний прокоментував оборону Авдіївки
Головнокомандувач зазначив, що російські війська мають можливість концентрувати свої сили на певному напрямку.
Ситуація біля Авдіївки на Донеччині
25 грудня речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону повідомив, що щодня російські підрозділи втрачають під Авдіївкою 300-400 чоловік.
Станом на 12 грудня українські війська знищили більше 13 тисяч російських окупантів уздовж осі Авдіївка-Новопавлівка з початку ворожого наступу у жовтні.
Такі дані озвучила прессекретар Ради національної безпеки США при Білому домі Едрієнн Вотсон.
Станом на 17 грудня у місті перебувало 1230 цивільних людей.
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