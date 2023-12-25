Армія РФ втрачає під Авдіївкою до 400 солдатів щодня — речник ЗСУ

Щодня російські підрозділи втрачають під Авдіївкою 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки. Оточити цей населений пункт у них не виходить.

Ворог несе колосальні втрати у живій силі під Авдіївкою

Реальної загрози оточення окупантами Авдіївки наразі немає, щодня в цьому районі росіяни втрачають 300-400 осіб вбитими і пораненими.

Про це повідомив речник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

Наразі ми стійко тримаємо оборону. Загроза оточення, прориву завжди є. Але ми підтягуємо резерви, ми переформатовуємося, ми завдаємо втрат ворогу. Щодня він там втрачає 300-400 чоловік мертвими та пораненими і дуже багато військової техніки. Поширити

Тому наразі про якусь реальну загрозу оточення мова йти не може. Поширити

Разом з тим, Штупун повідомив, що в районі Роботиного Запорізької області за останні 3 дні українські військові взяли в полон дві великі групи окупантів чисельністю близько 5 осіб.

Вони здалися не те що з радістю, але практично без бою. Двоє наших військовослужбовців взяли в полон набагато більшу групу окупантів. Моральний стан на тому напрямку й загалом надломлений і вони готові здаватися без особливого бою. Одна група просто вийшла здалася "на голос": було зроблено кілька черг в повітря, і вони здалися, – розповів речник. Поширити

Що відомо про успіхи ЗСУ на Таврійському напрямку

За інформацією пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку, протягом доби ворог завдав 16 авіаударів по позиціях українських військових, провів 60 безуспішних спроб атак та 906 разів обстріляв позиції ЗСУ.

Зокрема, українськими військовими було відбито 14 ворожих атак на схід від Новобахмутівки Степового, Авдіївки, а також 17 атак поблизу Первомайського та Невельського на Донеччині.

Українські військові продовжують стримувати спроби ворожого наступу в районі Мар’їнки та Новомихайлівки на Донеччині, де було відбито 5 спроб ворожих атак.

ЗСУ також відбили атаку російських окупантів південно-західніше Старомайорського.

У Запорізькій області було відбито 3 атаки злочинної армії РФ поблизу Роботиного та на південь від Гуляйполя.

Втрати ворога на Таврійському напрямку протягом доби склали:

Українські військові ліквідували ще 408 російських окупантів і ще вісьмох взяли у полон.

Окрім цього було знищено 42 одиниці ворожої військової техніки:

2 танки,

10 ББМ,

5 артсистем,

2 РСЗВ,

1 ПТРК,

17 БпЛА,

3 автомобілі,

2 одиниці спецтехніки та 5 складів боєприпасів.

Ще 37 одиниць ворожої військової техніки зазнали суттєвих пошкоджень.