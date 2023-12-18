Як Авдіївка пов'язана із президентськими виборами у РФ — пояснення ГУР

За словами представників Головного управління розвідки Міноборони, напередодні президентських виборів у РФ у березні наступного року злочинна армія РФ отримала наказ за будь-яку ціну захопити Авдіївку на Донеччині.

Путін прагне продемонструвати росіянам успіхи у війні напередодні виборів

За словами представника ГУР Андрія Юсова, злочинна кремлівська диктатура приділяє дуже велике значення імітації майбутніх виборів президента у країні-агресорці у березні наступного року.

Юсов пояснив, що загострення в районі Авдіївки на Донеччині, де підрозділи російських окупантів кидають у бій, незважаючи на страшні втрати, є прикладом демонстрації готовності командування злочинної армії РФ за будь-яку ціну домагатись виконання політичних цілей Кремля.

Юсов вважає, що Путіну потрібно показувати здобутки, але похизуватися немає чим.

Тим не менш Путін не шкодує російських окупантів та продовжує ставити завдання методами "жуковщини" та "сталівщини, - наголошує представник ГУР. Поширити

Що відбувається в районі Авдіївки

За словами речника ОСУВ “Таврія” Олександра Штупуна, російські військові злочинці зменшили кількість власних атак в районі Авдіївки.

Він зазначив, що під час проведення атак російські військові злочинці використовують велику кількість піхотних підрозділів та військової техніки.

Штупун додав, що російські окупанти також активно задіють дрони та авіацію. Протягом доби було зафіксовано 15 ворожих авіаударів.

Кількість штурмів зменшилася, але ворог вчора діяв великою кількістю піхоти та бронетехніки в одній атаці. Тобто їх стало за кількістю менше, але вони стали більш масовими - більше піхоти і більше броні, танків та бойових броньованих машин, - наголосив речник ОСУВ “Таврія”. Поширити

При цьому, за його словами, якщо раніше бронетехніка залишалася з піхотою і якось її прикривала, то зараз після висадки десанту техніка починає відходити назад.